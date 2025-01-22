Просто і дуже смачно: рецепт картопляної запіканки з фаршем

Цю страву дуже просто приготувати. І її можна змінювати на свій смак.

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Картопляна запіканка з фаршем — це така собі варіація на тему знаменитого пастушого пирога з Англії, який насправді не пиріг, а запіканка з картопляним пюре. Фокус розповість, як його приготувати.

Згідно з класичним рецептом, картоплю відварюють безпосередньо перед приготуванням запіканки, а потім роблять із неї пюре. Але цю страву можна приготувати, якщо у вас уже є готове пюре.

Картопляна запіканка з фаршем

Інгредієнти:

відварена картопля — 300 г;

м'ясний фарш — 400 г;

одна цибулина;

одна морквина;

твердий сир — 50 г;

вершки 22% -50 мл;

вершкове масло — 40 г;

рослинна олія, панірувальні сухарі, сушені прованські трави, сіль.

Морквину натріть на крупній тертці. Цибулю дрібно наріжте. У великій сковорідці нагрійте олію та підсмажте цибулю з морквою на слабкому вогні. Додайте фарш і обсмажте. Посоліть і поперчіть. І дайте охолонути.

Варену картоплю перетворіть на пюре. Додайте гарячі вершки та 30 г розтопленого вершкового масла. Перемішайте, посоліть і поперчіть за смаком.

Форму для запікання змастіть вершковим маслом, що залишилося, і присипте панірувальними сухарями. Викладіть половину картопляної маси та розрівняйте. Зверху розподіліть м'ясний фарш із цибулею та морквою. Знову викладіть шар картоплі, що залишилася. Розрівняйте і посипте тертим сиром. Духовку нагрійте до 210 °C. Готуйте запіканку протягом 15 хвилин.

Начинка такої запіканки стане в рази смачнішою, якщо її доповнити смаженими грибами, наприклад, печерицями, або гливами.

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