Просто и очень вкусно: рецепт картофельной запеканки с фаршем
Это блюдо очень просто приготовить. И его можно изменять по своему вкусу.
Картофельная запеканка с фаршем – это такая вариация на тему знаменитого пастушьего пирога из Англии, который на самом деле не пирог, а запеканка с картофельным пюре. Фокус расскажет, как его приготовить.
Согласно классическому рецепту, картофель отваривают непосредственно перед приготовлением запеканки, а затем делают из него пюре. Но это блюдо можно приготовить, если у вас уже есть готовое пюре.
Картофельная запеканка с фаршем
Ингредиенты:
- отварной картофель — 300 г;
- мясной фарш — 400 г;
- одна луковица;
- одна морковка;
- твердый сыр — 50 г;
- сливки 22% –50 мл;
- сливочное масло — 40 г;
- растительное масло, панировочные сухари, сушеные прованские травы, соль.
Морковку натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте. В большой сковороде нагрейте растительное масло и поджарьте лук с морковкой на слабом огне. Добавьте фарш и обжарьте. Посолите и поперчите. И дайте остыть.
Вареный картофель превратите в пюре. Добавьте горячие сливки и 30 г растопленного сливочного масла. Перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.
Форму для запекания смажьте оставшимся сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите половину картофельной массы и разровняйте. Сверху распределите мясной фарш с луком и морковкой. Снова выложите слой оставшейся картошки. Разровняйте и посыпьте тертым сыром. Духовку нагрейте до 210 °C. Готовьте запеканку в течение 15 минут.
Начинка такой запеканки станет в разы вкуснее, если ее дополнить жареными грибами, например, шампиньонами, или вешенками.
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