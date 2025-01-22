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Еда

Просто и очень вкусно: рецепт картофельной запеканки с фаршем

Картофельная запеканка, запеканка из картошки, запеканка с фаршем
Фото: Getty | Картофельная запеканка

Это блюдо очень просто приготовить. И его можно изменять по своему вкусу.

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Картофельная запеканка с фаршем – это такая вариация на тему знаменитого пастушьего пирога из Англии, который на самом деле не пирог, а запеканка с картофельным пюре. Фокус расскажет, как его приготовить.

Согласно классическому рецепту, картофель отваривают непосредственно перед приготовлением запеканки, а затем делают из него пюре. Но это блюдо можно приготовить, если у вас уже есть готовое пюре.

Картофельная запеканка с фаршем

Ингредиенты:

  • отварной картофель — 300 г;
  • мясной фарш — 400 г;
  • одна луковица;
  • одна морковка;
  • твердый сыр — 50 г;
  • сливки 22% –50 мл;
  • сливочное масло — 40 г;
  • растительное масло, панировочные сухари, сушеные прованские травы, соль.

Морковку натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте. В большой сковороде нагрейте растительное масло и поджарьте лук с морковкой на слабом огне. Добавьте фарш и обжарьте. Посолите и поперчите. И дайте остыть.

Вареный картофель превратите в пюре. Добавьте горячие сливки и 30 г растопленного сливочного масла. Перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.

Форму для запекания смажьте оставшимся сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите половину картофельной массы и разровняйте. Сверху распределите мясной фарш с луком и морковкой. Снова выложите слой оставшейся картошки. Разровняйте и посыпьте тертым сыром. Духовку нагрейте до 210 °C. Готовьте запеканку в течение 15 минут.

Начинка такой запеканки станет в разы вкуснее, если ее дополнить жареными грибами, например, шампиньонами, или вешенками.

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