Рецепт жареной картошки: как выбирать, как нарезать и чем приправить

Жареная картошка — это простое, но очень вкусное блюдо. Но есть секреты приготовления, которые важно соблюдать для лучшего результата.

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Жареная картошка – это простое и недорогое блюдо. Оно может стать идеальным гарниром, или же ее можно подавать просто так, со вкусными солениями, или соусами. Но приготовить это простейшее блюдо не так легко, как кажется. Фокус расскажет, какие правила нужно соблюдать, чтобы жареная картошечка получилась идеально.

Выбирайте правильную картошку и правильно ее нарезайте

Для жарки нужна картошка с высоким содержанием крахмала — тогда получится красивая, вкусная корочка. Если это упакованная картошка из супермаркетов, то на ней может быть написано "для жарки". Если же это развесной, то старайтесь брать желтую картошку. И в молодой картошке чуть меньше крахмала, чем в той, что уже полежала.

Если нарезать картошку тонко, то получится более хрустящие кусочки. Если хотите вкусную рассыпчатую мякоть под поджаристой корочкой – нарезайте картошку толстыми брусочками, толщина сторон брусочка пусть составит 0,7 см.

Вне зависимости от того, держали вы картошку в воде или нет, положите ее на сухое полотенце.

Если вы почистили картошку и положили в воду, чтобы она не темнела, то не держите ее в воде дольше трех часов.

Выберите сковороду с толстым дном и подходящее масло

Лучше всего подойдет чугунная сковорода, так как она равномерно распределяет тепло, и маловероятно, что картошка на ней начнет пригорать. Подойдет и другая сковорода, но выбирайте посуду с толстым дном.

Можно жарить картошку на подсолнечном, на оливковом рафинированном, можно на рапсовом или арахисовом масле. На любом рафинированном масле, которое не начнет гореть во время жарки. Но повара рекомендуют добавлять немного топленого сливочного масла для приятного вкуса.

Как жарить картошку и чем приправлять

Раскалите сковородку как следует, иначе картошка прилипнет. Добавьте масло, прогрейте его и уже тогда кладите картошку тонким слоем и жарьте порциями. Подождите несколько минут, пока она не прожарится, а после аккуратно переверните. Переворачивать картошку во время жарки лучше всего очень тонкой лопаткой. Обжарьте с обеих сторон, выключите плиту, накройте крышкой и дайте ей 15 минут постоять — в таком состоянии она дойдет сама.

Соль и специи стоит добавлять ближе к концу, когда картошка почти готова. Можно добавить тонко нарезанный лук, посыпать сушеным чесноком, или обойтись только солью.

Жареная картошка

Ингредиенты:

картофель — 800 г;

одна луковица;

растительное масло — 50 мл;

сливочное масло — 30 г;

соль.

Картофель надо очистить, нарезать одинаковыми кусочками. Положите в миску и залейте холодной водой. Оставьте на 30 минут. Затем хорошо обсушите на бумажных полотенцах.

Измельчите лук. В толстостенной плоской сковороде на сильном огне разогрейте растительное и сливочное масло. Уменьшите огонь до средне-низкого и выложите картошку в один или максимум два слоя и жарьте, не помешивая, 5–7 минут.

Затем немного перемешайте, добавьте измельченный лук. Жарьте в течение 15–20 минут, стараясь мешать картошку как можно реже и аккуратнее. В конце посолите и подавайте.

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