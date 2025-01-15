Картофель Хассельбек: рецепт простого, но очень вкусного гарнира

Казалось бы, это просто запеченный картофель. Но он готовится особенным способом и результат вас удивит.

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Обычная запеченная картошка хороша. А картофель Хассельбек просто потрясающий! Мягкий внутри и хрустящий снаружи, политый чесноком, розмарином и оливковым маслом. Рецептом поделились на сайте Recipe Tin Eats.

Есть несколько секретов, чтобы картофель Хассельбек получился идеально. Важно, чтобы ломтики разошлись веером во время запекания, чтобы вы могли капать соленым маслом/жиром между ломтиками и хрустящими краями.

Для веера вам понадобятся тонкие ломтики (в идеале 2 мм), разрезанные достаточно глубоко. Овальный картофель подойдет лучше, чем круглый. И важно поливать маслом во время приготовления.

Для приготовления картофеля хассельбек вам действительно понадобится только картофель, растительное масло и соль. Чеснок и розмарин необязательны, но они придают маслу приятный аромат.

Нарезать картофель просто: положите картофелину между палочками для суши и нарезайте тонким ножом, используя палочки как ограничитель.

Картофель Хассельбек

Ингредиенты:

5–6 картофелин по 250 г овальной формы;

1/2 ч. л. оливкового масла;

1/4 ч. л. поваренной соли;

4 зубчика чеснока, раздавленных в шелухе;

3 веточки розмарина.

Разогрейте духовку до 200°C. Тщательно вымойте картофель щеткой и не чистите от кожуры. Отрежьте тонкий ломтик от основания картофеля, чтобы он лежал ровно во время нарезки. Поместите картофель между двумя деревянными лопатками или палочками для еды (не толще 1 см), чтобы исключить возможность случайного разрезания насквозь!

Нарежьте картофель очень тонкими ломтиками, примерно 2 мм. Надрезы по краям картофеля могут быть немного толще, так как края запекаются более хрустящими.

Натрите – полейте каждую картофелину 1 1/2 ч. л. оливкового масла, затем посыпьте солью.

Выложите картофель на противень. Выпекайте 30 минут, затем достаньте из духовки.

На этом этапе ломтики картофеля должны быть немного менее "слипшимися". Снова полейте маслом и посолите. Бросьте чеснок и розмарин на противень.

Выпекайте картофель еще 40 минут, смазывая маслом на противне каждые 10 минут.

Как только картофель станет мягким в центре (проверьте ножом), включите духовку на 220°C. И снова смажьте маслом. Затем запекайте еще 10–15 минут, пока края не станут красивыми и золотистыми.

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