Не молоко и не вода: как сделать картофельное пюре вкуснее

Секретный ингредиент сделает его по-настоящему вкусным, как в ресторане

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При приготовлении пюре каждый из нас использует молоко, либо, если под рукой нет этого ингредиента, воду. Однако опытные повара используют совершенно другой метод приготовления этого блюда. И тогда получится также вкусно, как и у лучших шеф-поваров мира. Рецептом поделились на сайте Click.

Хотя это распространено, ни молоко, ни вода на самом деле не являются залогом вкусного картофельного пюре. Хитрость, по мнению опытных поваров, заключается в том, чтобы использовать сливки.

Хотя это ингредиент, который, возможно, не у многих из нас когда-либо ассоциировался с картофельным пюре, сливки могут успешно заменить в этом рецепте воду или молоко.

Если мы воспользуемся этим специальным ингредиентом, мы сможем заметить, что наше пюре будет иметь слегка воздушную текстуру и будет более приятным на вкус, чем если бы мы использовали только воду или даже молоко.

Сливки можно добавлять, как и любой другой ингредиент. После того, как мы максимально хорошо размяли картофель, добавим сливки, а затем хорошо перемешаем, пока пюре не достигнет правильной нежной консистенции. Важное условие – сливки должна быть немного теплыми.

Рецепт пюре вообще предельно простой. Но если мы хотим более особенную еду, вкус которой немного отличается от той, которую мы знаем, мы можем использовать несколько простых приемов.

Например, некоторые хозяйки в нашей стране добавляют в пюре молотый мускатный орех, для более насыщенного и сложного вкуса. И еще один блестящий совет: вместо сливок нам следует добавить к пюре тертый пармезан в сочетании с молоком и маслом.

Для дополнительного вкуса добавьте немного свежей зелени, например, зеленого лука, петрушки, тимьяна или розмарина в картофельное пюре после того разомнете картошку. Или для пкиантности можно добавить хрустящих ингредиентов: жареный лук, или бекон.

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