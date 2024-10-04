Традиционные итальянские галушки: как приготовить настоящие ньокки

Это простое и очень популярное блюдо в Италии готовят повсюду. И подают с вкусными соусами.

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Ньокки, или gnocchi, это альпийское блюдо, которое также готовят в Германии и Австрии, но считается это все-таки блюдом итальянской кухни. Ньокки обычно подают с сыром, томатным соусом, песто или растопленным сливочным маслом. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Ньокки

Ингредиенты

картофель – 400 г;

мука — 250 г;

одно яйцо;

тертый сыр пармезан, соль.

Сначала подготовьте все ингредиенты. Очистите картофель и отварите в подсоленной воде около 15 минут. Картофель должен стать мягче, но сохранять форму. Разомните картофель при помощи вилки или толкушки.

Смешайте пюре с яйцом и мукой и вымесите тесто. Сформируйте из теста тонкие колбаски и нарежьте кусочками длиной около сантиметра.

В большой кастрюле закипятите воду, подсолите и бросьте туда ньокки. Варите 3-5 минут или до того момента, когда ньокки всплывут. Достаньте ньокки, выложите на тарелки и посыпьте тертым пармезаном. Можно подавать ньокки с томатным соусом, а можно приготовить простой сырный соус с горгонзолой.

В кастрюле растопите на слабом огне молоко, сливки, сливочное масло и крупно нарезанную горгонзолу. Приправьте солью, свежим перцем и, если хотите, мускатным орехом. Готовьте, пока сыр не расплавиться и подавайте к ньокки.

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