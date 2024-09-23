Как в фастфуде, но вкуснее: как приготовить картофель по-деревенски

Это, наверное, самое вкусное блюдо из картошки. И приготовить его в духовке очень просто.

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По этому рецепту картофель по-деревенски будет получаться всегда и и получаться намного вкуснее, чем в известном фастфуде. Обычно картофель по-деревенски готовят во фритюре с большим количеством масла, но его можно приготовить и в духовке. Картофель получается с приятной пикантной корочкой и нежным внутри. Рецепт довольно простой.

Картофель по-деревенски

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

масло растительное — 30 г;

соль — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

мускатный орех — 1/2 ч. л.;

куркума — 1/4 ч. л.;

перец черный молотый — 1/4 ч. л.;

чеснок сушеный — 1/4 ч. л.

Картофель лучше использовать молодой с тонкой кожицей и лучше белых сортов, он более крахмальный, что делает корочку вкуснее. По размеру картофель должен быть примерно одинакового размера, немного больше среднего.

Картофель моем щеточкой, так как кожуру мы чистить не будем. Наливаем в кастрюлю необходимое для нашего картофеля количество воды и ставим на плиту кипятиться.

Нарезаем картофель вдоль на длинные красивые дольки, каждую картофелину на 8 частей. Когда вода в кастрюле закипит бросаем картофельные дольки в воду, перемешиваем, дожидаемся когда вода снова закипит и варим 4-5 минут.

Затем сливаем из кастрюли воду и вынимаем картофельные дольки из кастрюли на бумажные полотенца. Нам необходимо чтобы дольки остыли и высохли.

Тем временем перемешиваем в мисочке все специи и соль, добавляем масло и еще раз тщательно перемешиваем.

Перекладываем в большую миску картофельные дольки. И поливаем маслом со специями. Аккуратно перемешиваем, чтобы масло покрыло все дольки. Оставляем картофель пропитаться и настояться на 10 минут. Тем временем включаем духовку на 220°С.

Застилаем противень бумагой для выпечки и выкладываем на него картофель кожурой вниз. Так пропечется лучше всего.

Выпекаем в разогретой до 220°С духовке 20-25 минут (время зависит от размера).

Картофель по-деревенски готов! Подавать лучше горячим, не ждать пока остынет с любимым соусом.

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