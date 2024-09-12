Картофельно-творожные галушки: очень простой рецепт

Галушки получаются мягкими и буквально тают во рту.

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Галушки – традиционное украинское блюдо, которым особенно славится Полтавская область. Они представляют собой отваренные в кипящей воде кусочки теста. Однако готовить их можно не только из муки. Кулинарный блогер Юлия Симончук рассказала и показала, как приготовить катофельно-творожные галушки.

Галушки картофельно-творожные

Ингредиенты:

картофель — 800 гр;

яйца – 2 шт;

творог – 450-500 гр;

мука – 1,5 стакана (250 мл);

соль, перец – по вкусу;

сало/бочек – для зажарки;

лук зеленый — для подачи.

Способ приготовления

Картошку отварить в мундире в подсоленной воде, остудить, почистить и натереть на мелкую терку. Выложить ее в глубокую миску, туда же добавить творог, яйца, соль, перец.

Перемешать тесто до однородности и постепенно просеять в него муку. Все хорошо вымешать. Главное – не переусердствовать с мукой, чтобы галушки не получились тугими.

Отщипнуть кусочек теста, сформировать ​​колбаску, разрезать на кусочки и скатать в шарики. Сделать вмятину и варить в подсоленной кипяченой воде 1-2 минуты.

Заправить шкварками и луком.

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