Картофельно-творожные галушки: очень простой рецепт
Галушки получаются мягкими и буквально тают во рту.
Галушки – традиционное украинское блюдо, которым особенно славится Полтавская область. Они представляют собой отваренные в кипящей воде кусочки теста. Однако готовить их можно не только из муки. Кулинарный блогер Юлия Симончук рассказала и показала, как приготовить катофельно-творожные галушки.
Галушки картофельно-творожные
Ингредиенты:
- картофель — 800 гр;
- яйца – 2 шт;
- творог – 450-500 гр;
- мука – 1,5 стакана (250 мл);
- соль, перец – по вкусу;
- сало/бочек – для зажарки;
- лук зеленый — для подачи.
Способ приготовления
Картошку отварить в мундире в подсоленной воде, остудить, почистить и натереть на мелкую терку. Выложить ее в глубокую миску, туда же добавить творог, яйца, соль, перец.
Перемешать тесто до однородности и постепенно просеять в него муку. Все хорошо вымешать. Главное – не переусердствовать с мукой, чтобы галушки не получились тугими.
Отщипнуть кусочек теста, сформировать колбаску, разрезать на кусочки и скатать в шарики. Сделать вмятину и варить в подсоленной кипяченой воде 1-2 минуты.
Заправить шкварками и луком.
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