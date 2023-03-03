Гордость Полтавы. Как приготовить борщ с галушками

Галушки — гордость Полтавы, поэтому и борщ там стали делать с ними.

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Борщ по-полтавски с галушками оставляет нам большой простор для творчества. И бульон можно готовить на разном мясе, и галушки — на разной основе. Мы ориентировались на рецепт специалистов из FoodmanClub, которые для бульона взяли утку, а для галушек — гречневую муку.

Борщ по-полтавски с галушками

Ингредиенты

утка — 600 г;

свекла — 1;

капуста — 200-250 г;

картофель — 3;

сало — 50 г;

масло сливочное — 25 г;

гречневая мука — 1 ст.;

яйцо — 1;

морковь — 1;

лук репчатый — 2;

помидор — 3;

уксус — 1 ст. л.;

лавровый лист-2;

чеснок — 1 головка;

зелень;

перец горошек — 5

Борщ с галушками по-полтавски в нашем варианте делаем на утином бульоне. Утку рубим на куски и час отвариваем в воде с лавровым листом и перцем горошком.

Тем временем, готовим галушки. В 50 мл кипятка тщательно растираем до однородности столовую ложку гречневой муки, охлаждаем и смешиваем с яйцом. Разбавляем этим сстальную муку и вымешиваем в густое тесто. Порции этого теста зачерпываем ложкой и опускаем в кипящую воду. Варим до тех пор, пока галушки не всплывут на поверхность. После этого откидываем их на дуршлаг.

Шинкуем капусту, режем кубиками картофель. Опускаем в кипящий утиный бульон сначала картофель, а через 10 минут капусту. Варим еще 10 минут. Добавляем заранее приготовленную зажарку (тертую морковь, мелко нарезанный лук, обжаренные на сковороде, плюс перетертые томаты с чесноком, плюс сало). Варим на медленном огне еще 10 минут.

А где же галушки? Они выкладываются в борщ за 5-7 минут до готовности. Борщ по-полтавски употребляется, конечно, со сметаной. Приятного аппетита!