Гордость Полтавы. Как приготовить борщ с галушками
Галушки — гордость Полтавы, поэтому и борщ там стали делать с ними.
Борщ по-полтавски с галушками оставляет нам большой простор для творчества. И бульон можно готовить на разном мясе, и галушки — на разной основе. Мы ориентировались на рецепт специалистов из FoodmanClub, которые для бульона взяли утку, а для галушек — гречневую муку.
Борщ по-полтавски с галушками
Ингредиенты
- утка — 600 г;
- свекла — 1;
- капуста — 200-250 г;
- картофель — 3;
- сало — 50 г;
- масло сливочное — 25 г;
- гречневая мука — 1 ст.;
- яйцо — 1;
- морковь — 1;
- лук репчатый — 2;
- помидор — 3;
- уксус — 1 ст. л.;
- лавровый лист-2;
- чеснок — 1 головка;
- зелень;
- перец горошек — 5
Борщ с галушками по-полтавски в нашем варианте делаем на утином бульоне. Утку рубим на куски и час отвариваем в воде с лавровым листом и перцем горошком.
Тем временем, готовим галушки. В 50 мл кипятка тщательно растираем до однородности столовую ложку гречневой муки, охлаждаем и смешиваем с яйцом. Разбавляем этим сстальную муку и вымешиваем в густое тесто. Порции этого теста зачерпываем ложкой и опускаем в кипящую воду. Варим до тех пор, пока галушки не всплывут на поверхность. После этого откидываем их на дуршлаг.
Шинкуем капусту, режем кубиками картофель. Опускаем в кипящий утиный бульон сначала картофель, а через 10 минут капусту. Варим еще 10 минут. Добавляем заранее приготовленную зажарку (тертую морковь, мелко нарезанный лук, обжаренные на сковороде, плюс перетертые томаты с чесноком, плюс сало). Варим на медленном огне еще 10 минут.
А где же галушки? Они выкладываются в борщ за 5-7 минут до готовности. Борщ по-полтавски употребляется, конечно, со сметаной. Приятного аппетита!