Гордість Полтави. Як приготувати борщ з галушками

Галушки — гордість Полтави, тож і борщ там почали робити з ними.

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Борщ по-полтавськи із галушками залишає нам великий простір для творчості. І бульйон можна готувати на різному м'ясі, і галушки – на різній основі. Ми орієнтувалися на рецепт фахівців з Foodman Club, які для бульйону взяли качку, а для галушок — гречане борошно.

Борщ по-полтавськи з галушками

Iнгредiєнти

качка — 600 г;

буряк — 1;

капуста — 200-250 г;

картопля — 3;

сало — 50 г;

масло — 25 г;

гречане борошно — 1 ст.;

яйце — 1;

морква — 1;

цибуля ріпчаста — 2;

помідор — 3;

оцет — 1 ст. л.;

лавровий лист-2;

часник — 1 головка;

зелень;

перець горошок — 5

Борщ із галушками по-полтавськи у нашому варіанті робимо на качиному бульйоні. Качку рубаємо на шматки і годину відварюємо у воді з лавровим листом і горошком перцем.

Тим часом готуємо галушки. У 50 мл окропу ретельно розтираємо до однорідності столову ложку гречаного борошна, охолоджуємо і змішуємо з яйцем. Розбавляємо цим муку і вимішуємо в густе тісто. Порції цього тесту зачерпуємо ложкою і опускаємо у киплячу воду. Варимо доти, поки галушки не спливуть на поверхню. Після цього відкидаємо їх на друшляк.

Шинкуємо капусту, ріжемо кубиками картоплю. Опускаємо в киплячий качиний бульйон спочатку картоплю, а через 10 хвилин капусту. Варимо ще 10 хвилин. Додаємо заздалегідь приготовлену засмажку (терту моркву, дрібно нарізану цибулю, обсмажені на сковороді, плюс перетерті томати з часником плюс сало). Варимо на повільному вогні ще 10 хвилин.

А де галушки? Вони викладаються у борщ за 5-7 хвилин до готовності. Борщ по-полтавськи вживається, звичайно, зі сметаною. Смачного!