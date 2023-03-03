Гордість Полтави. Як приготувати борщ з галушками
Галушки — гордість Полтави, тож і борщ там почали робити з ними.
Борщ по-полтавськи із галушками залишає нам великий простір для творчості. І бульйон можна готувати на різному м'ясі, і галушки – на різній основі. Ми орієнтувалися на рецепт фахівців з Foodman Club, які для бульйону взяли качку, а для галушок — гречане борошно.
Борщ по-полтавськи з галушками
Iнгредiєнти
- качка — 600 г;
- буряк — 1;
- капуста — 200-250 г;
- картопля — 3;
- сало — 50 г;
- масло — 25 г;
- гречане борошно — 1 ст.;
- яйце — 1;
- морква — 1;
- цибуля ріпчаста — 2;
- помідор — 3;
- оцет — 1 ст. л.;
- лавровий лист-2;
- часник — 1 головка;
- зелень;
- перець горошок — 5
Борщ із галушками по-полтавськи у нашому варіанті робимо на качиному бульйоні. Качку рубаємо на шматки і годину відварюємо у воді з лавровим листом і горошком перцем.
Тим часом готуємо галушки. У 50 мл окропу ретельно розтираємо до однорідності столову ложку гречаного борошна, охолоджуємо і змішуємо з яйцем. Розбавляємо цим муку і вимішуємо в густе тісто. Порції цього тесту зачерпуємо ложкою і опускаємо у киплячу воду. Варимо доти, поки галушки не спливуть на поверхню. Після цього відкидаємо їх на друшляк.
Шинкуємо капусту, ріжемо кубиками картоплю. Опускаємо в киплячий качиний бульйон спочатку картоплю, а через 10 хвилин капусту. Варимо ще 10 хвилин. Додаємо заздалегідь приготовлену засмажку (терту моркву, дрібно нарізану цибулю, обсмажені на сковороді, плюс перетерті томати з часником плюс сало). Варимо на повільному вогні ще 10 хвилин.
А де галушки? Вони викладаються у борщ за 5-7 хвилин до готовності. Борщ по-полтавськи вживається, звичайно, зі сметаною. Смачного!