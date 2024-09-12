Картопляно-сирні галушки: дуже простий рецепт

Галушки виходять м'якими і буквально тануть у роті.

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Галушки — традиційна українська страва, якою особливо славиться Полтавська область. Вони являють собою відварені в киплячій воді шматочки тіста. Однак готувати їх можна не тільки з борошна. Кулінарна блогерка Юлія Симончук розповіла і показала, як приготувати катофельно-сирні галушки.

Галушки картопляно-сирні

Інгредієнти:

картопля — 800 г;

яйця — 2 шт;

кисломолочний сир — 450-500 г;

борошно — 1,5 склянки (250 мл);

сіль, перець — за смаком;

сало/бочок — для засмажки;

цибуля зелена — для подачі.

Спосіб приготування

Картоплю відварити в мундирі в підсоленій воді, остудити, почистити і натерти на дрібну тертку. Викласти її в глибоку миску, туди ж додати сир, яйця, сіль, перець.

Перемішати тісто до однорідності та поступово просіяти в нього борошно. Усе добре вимішати. Головне — не перестаратися з борошном, щоб галушки не вийшли тугими.

Відщипнути шматочок тіста, сформувати ковбаску, розрізати на шматочки і скачати в кульки. Зробити вм'ятину і варити в підсоленій кип'яченій воді 1-2 хвилини.

Заправити шкварками та цибулею.

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