Картопляно-сирні галушки: дуже простий рецепт
Галушки виходять м'якими і буквально тануть у роті.
Галушки — традиційна українська страва, якою особливо славиться Полтавська область. Вони являють собою відварені в киплячій воді шматочки тіста. Однак готувати їх можна не тільки з борошна. Кулінарна блогерка Юлія Симончук розповіла і показала, як приготувати катофельно-сирні галушки.
Галушки картопляно-сирні
Інгредієнти:
- картопля — 800 г;
- яйця — 2 шт;
- кисломолочний сир — 450-500 г;
- борошно — 1,5 склянки (250 мл);
- сіль, перець — за смаком;
- сало/бочок — для засмажки;
- цибуля зелена — для подачі.
Спосіб приготування
Картоплю відварити в мундирі в підсоленій воді, остудити, почистити і натерти на дрібну тертку. Викласти її в глибоку миску, туди ж додати сир, яйця, сіль, перець.
Перемішати тісто до однорідності та поступово просіяти в нього борошно. Усе добре вимішати. Головне — не перестаратися з борошном, щоб галушки не вийшли тугими.
Відщипнути шматочок тіста, сформувати ковбаску, розрізати на шматочки і скачати в кульки. Зробити вм'ятину і варити в підсоленій кип'яченій воді 1-2 хвилини.
Заправити шкварками та цибулею.
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