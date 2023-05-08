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Їжа

Чорничні галушки: найнесподіваніший десерт

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Фото: Соцмережі | Чорничні галушки — незвичайний і дуже смачний десерт

Якщо ви любите ягідні десерти, то вам сподобається цей рецепт чорниць.

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Це простий та смачний десерт, який можна приготувати зі свіжих чи заморожених ягід. Чорничні галушки – це м'яке та пухнасте тісто, яке вариться у солодкому чорничному сиропі. Цей десерт ідеально підходить для холодних вечорів, коли хочеться чогось затишного та запашного. Ви можете подавати чорничні галушки за рецептом Фокусу з ванільним морозивом або збитими вершками для додаткової вишуканості.

Чорничні галушки

Інгредієнти

Для чорничної суміші:

  • 1 л свіжої або замороженої чорниці;
  • 500 мл води;
  • 300 г цукру;
  • 1 год л кориці;
  • 75 г вершкового масла, м'якого.

Для тіста на галушки:

  • 125 г борошна;
  • 15 г цукру;
  • 5 г розпушувача;
  • дрібка солі;
  • 50 г вершкового масла, м'якого;
  • 60 мл молока;
  • ванільне морозиво чи збиті вершки для подачі.

У великій мисці змішайте борошно, 15 г цукру, розпушувач та сіль. Наріжте 50 г вершкового масла невеликими шматочками та додайте в сухі інгредієнти. Втирайте масло в муку пальцями або вилкою, поки не вийде крихта.

Поступово додайте молоко та замішуйте тісто. Воно має бути густим та липким.

Відкладіть тісто убік. У великій каструлі змішайте чорницю, 500 мл води, 300 г цукру та корицю. Доведіть до кипіння на середньому вогні, іноді помішуючи.

Знизьте вогонь і додайте 75 г вершкового масла. Заважайте, поки масло не розтане.

Ложкою викладайте тісто на галушки по одній столовій ложці в киплячу чорничну суміш. Чи не перемішуйте!

Накрийте кришкою каструлю і тушкуйте на слабкому вогні близько 30 хвилин. Не відкривайте кришку та не помішуйте!

Подавайте чорничні галушки гарячими з ванільним морозивом або збитими вершками для подачі. Насолоджуйтесь цим ароматним та смачним десертом!

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