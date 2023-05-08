Черничные клецки: самый неожиданный десерт

Если вы любите ягодные десерты, то вам понравится этот рецепт черничных клецок.

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Это простой и вкусный десерт, который можно приготовить из свежих или замороженных ягод. Черничные клецки — это мягкие и пушистое тесто, которые варятся в сладком черничном сиропе. Этот десерт идеально подходит для холодных вечеров, когда хочется чего-то уютного и ароматного. Вы можете подавать черничные клецки по рецепту Фокуса с ванильным мороженым или взбитыми сливками для дополнительной изысканности.

Черничные клецки

Ингредиенты

Для черничной смеси:

1 л свежей или замороженной черники;

500 мл воды;

300 г сахара;

1 ч л корицы;

75 г сливочного масла, смягченного.

Для теста на клецки:

125 г муки;

15 г сахара;

5 г разрыхлителя;

щепотка соли;

50 г сливочного масла, смягченного;

60 мл молока;

ванильное мороженое или взбитые сливки для подачи.

В большой миске смешайте муку, 15 г сахара, разрыхлитель и соль. Нарежьте 50 г сливочного масла небольшими кусочками и добавьте в сухие ингредиенты. Втирайте масло в муку пальцами или вилкой, пока не получится крошка.

Постепенно добавляйте молоко и замешивайте тесто. Оно должно быть густым и липким.

Отложите тесто в сторону. В большой кастрюле смешайте чернику, 500 мл воды, 300 г сахара и корицу. Доведите до кипения на среднем огне, помешивая иногда.

Снизьте огонь и добавьте 75 г сливочного масла. Помешайте, пока масло не растает.

Ложкой выкладывайте тесто на клецки по одной столовой ложке в кипящую черничную смесь. Не перемешивайте!

Накройте кастрюлю крышкой и тушите на слабом огне около 30 минут. Не открывайте крышку и не помешивайте!

Подавайте черничные клецки горячими с ванильным мороженым или взбитыми сливками для подачи. Наслаждайтесь этим ароматным и вкусным десертом!

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