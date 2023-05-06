Кофейные квадратики: простой десерт всего за 30 минут
Эти кофейные сладости с добавлением орешков и шоколадной глазури легко приготовить всего за полчаса.
Этот очень вкусный и простой десерт, рецепт которого вам предлагает Фокус, состоит из песочного теста с добавлением кофе и орехов и покрыт шоколадной глазурью. Милые десертные квадратики отлично подходят для чаепития или завтрака. Он хорошо хранится в холодильнике или в герметичной посуде при комнатной температуре.
Кофейные квадратики
Ингредиенты:
Для теста:
230 г сливочного масла, размягченного;
201 г сахара;
1 чайная ложка ванильного экстракта;
240 г муки;
1/4 чайной ложки соли;
2 столовые ложки растворимого кофе;
60 г измельченных орехов (грецких, фундука или миндаля).
Для глазури:
60 г сливочного масла;
2 столовые ложки какао-порошка;
2 столовые ложки растворимого кофе;
240 г сахарной пудры;
3-4 столовые ложки молока.
Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте прямоугольную форму для выпечки маслом или выстелите бумагой.
В большой миске взбейте масло с сахаром и ванилью до легкости и пышности. Добавьте муку, соль и кофе и перемешайте до однородности. Тесто будет довольно плотным.
Выложите тесто в подготовленную форму и разровняйте его лопаткой или руками. Посыпьте сверху орехами и немного вдавите их в тесто.
Выпекайте в духовке около 25 минут или до золотистого цвета. Остудите полностью на решетке.
Для приготовления глазури в небольшой кастрюле на среднем огне растопите масло. Добавьте какао и кофе и перемешайте до гладкости. Снимите с огня и добавьте сахарную пудру и молоко по одной ложке, перемешивая после каждого добавления, до достижения нужной консистенции.
Нанесите глазурь на остывший корж и разровняйте. Дальше нужно нарезать корж на квадраты и подавать к чаю или кофе. Приятного аппетита!
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