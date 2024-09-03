"Лежит на 2-3 месяца дольше": знаток объяснила, как хранить картофель

По словам Карен Ламар, в результате неправильного хранения плоды насыщаются нейротоксином соланином, становятся горькими и опасными для организма человека.

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Сохранить картофель вплоть до следующего урожая — это крайне сложная задача для хороших хозяев. Однако есть несколько эффективных лайфхаков, которые помогут избежать гниения и преждевременного прорастания плодов. Эксперт по хранению продуктов Карен Ламар поделилась своим опытом с журналистами издания Express.

Прежде всего знаток назвала самую распространенную ошибку — класть картофель рядом с другими овощами, в частности луком, чесноком и помидорами.

"Лук и картофель хранятся дольше, поэтому их часто кладут где-то рядом, но это ошибочное решение. Лук выделяет газ этилен, который стимулирует прорастание", — утверждает специалист.

Кроме того, по ее словам, к плесени и активному прорастанию может привести и высокий уровень влаги.

"Лучше кладите картофель в сухое и темное место как можно дальше от солнечного света, например, в шкаф. Таким образом удастся избежать позеленения из-за чрезмерной выработки хлорофилла", — добавляет Карен.

К плесени и активному прорастанию картофеля может привести высокий уровень влаги Фото: Pixels

По словам женщины, в результате этого процесса плоды насыщаются нейротоксином соланином, становятся горькими и опасными для организма человека.

"Какое решение? Ищите сухое, темное место, например, погреб, кладовку или удаленный от посторонних глаз кухонный уголок. Складывайте плоды в открытых бумажных пакетах, сетчатых или тканевых мешках, чтобы уберечь их от плесени и преждевременного прорастания. Также решающее значение имеет хорошая вентиляция, потому что недостаток воздуха приводит к накоплению влаги — ваш картофель быстро испортится из-за развития бактерий", — утверждает Ламар.

Она уверяет, что при правильном хранении картофель "хранится на 2-3 месяца дольше", чем обычно. Таким образом можно уменьшить количество пищевых отходов и сэкономить деньги.

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