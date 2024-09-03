"Лежить на 2-3 місяці довше": знавець пояснила, як зберігати картоплю

За словами Карен Ламар, внаслідок неправильного зберігання плоди насичуються нейротоксином соланіном, стають гіркими й небезпечними для організму людини.

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Зберегти картоплю аж до наступного врожаю — це вкрай непросте завдання для хороших господарів. Однак є кілька ефективних лайфхаків, які допоможуть уникнути гниття та передчасного проростання плодів. Експертка зі зберігання продуктів Карен Ламар поділилась своїм досвідом з журналістами видання Express.

Насамперед знавець назвала найпоширенішу помилку — класти картоплю поруч з іншими овочами, зокрема цибулею, часником та помідорами.

"Цибуля та картопля зберігаються довше, то ж їх часто кладуть десь поруч, але це помилкове рішення. Цибуля виділяє газ етилен, що стимулює проростання", — стверджує фахівчиня.

Крім того, за її словами, до плісняви та активного проростання може призвести й високий рівень вологи.

"Краще кладіть картоплю в сухе та темне місце якомога далі від сонячного світла, наприклад, у шафу. Таким чином вдасться уникнути позеленіння через надмірне вироблення хлорофілу", — додає Карен.

До плісняви та активного проростання картоплі може призвести високий рівень вологи Фото: Pixels

За словами жінки, внаслідок цього процесу плоди насичуються нейротоксином соланіном, стають гіркими й небезпечними для організму людини.

"Яке рішення? Шукайте сухе, темне місце, наприклад, погріб, комору або віддалений від сторонніх очей кухонний куточок. Складайте плоди у відкритих паперових пакетах, сітчастих або тканинних мішках, щоб уберегти їх від плісняви та передчасного проростання. Також вирішальне значення має хороша вентиляція, бо нестача повітря призводить до накопичення вологи — ваша картопля швидко зіпсується через розвиток бактерій", — стверджує Ламар.

Вона запевняє, що при правильному зберіганні картопля "зберігається на 2-3 місяці довше", ніж зазвичай. Таким чином можна зменшити кількість харчових відходів й заощадити гроші.

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