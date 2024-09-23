Як у фастфуді, але смачніше: як приготувати картоплю по-селянськи

Це, напевно, найсмачніша страва з картоплі. І приготувати її в духовці дуже просто.

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За цим рецептом картопля по-селянськи буде виходити завжди і виходитиме набагато смачнішою, ніж у відомому фастфуді. Зазвичай картоплю по-селянськи готують у фритюрі з великою кількістю олії, але її можна приготувати і в духовці. Картопля виходить із приємною пікантною скоринкою та ніжною всередині. Рецепт досить простий.

Картопля по-селянськи

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

олія рослинна — 30 г;

сіль — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

мускатний горіх — 1/2 ч. л.;

куркума — 1/4 ч. л.;

перець чорний мелений — 1/4 ч. л.;

часник сушений — 1/4 ч. л.

Картоплю краще використовувати молоду з тонкою шкіркою і краще білих сортів, вона більш крохмальна, що робить скоринку смачнішою. За розміром картопля має бути приблизно однакового розміру, трохи більша за середню.

Картоплю миємо щіточкою, оскільки шкірку ми чистити не будемо. Наливаємо в каструлю необхідну для нашої картоплі кількість води і ставимо на плиту кип'ятитися.

Нарізаємо картоплю вздовж на довгі красиві часточки, кожну картоплину на 8 частин. Коли вода в каструлі закипить, кидаємо картопляні часточки у воду, перемішуємо, чекаємо, коли вода знову закипить, і варимо 4-5 хвилин.

Потім зливаємо з каструлі воду і виймаємо картопляні часточки з каструлі на паперові рушники. Нам необхідно, щоб часточки охололи та висохли.

Тим часом перемішуємо в мисочці всі спеції та сіль, додаємо олію і ще раз ретельно перемішуємо.

Перекладаємо у велику миску картопляні часточки. І поливаємо олією зі спеціями. Акуратно перемішуємо, щоб олія покрила всі часточки. Залишаємо картоплю просочитися і настоятися на 10 хвилин. Тим часом вмикаємо духовку на 220°С.

Застеляємо деко папером для випічки і викладаємо на нього картоплю шкіркою вниз. Так пропечеться найкраще.

Випікаємо в розігрітій до 220°С духовці 20-25 хвилин (час залежить від розміру).

Картопля по-селянськи готова! Подавати краще гарячою, не чекати поки охолоне з улюбленим соусом.

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