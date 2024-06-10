Ідеально на вечерю: рецепт картоплі з сиром, запеченої в духовці
Під час подачі картоплю можна посипати дрібно рубаною зеленню, щоб зробити її смак і аромат ще більш насиченим.
Ароматна та смачна картопелька з хрусткою скоринкою, запечена в духовці, — ідеальна страва на вечерю. Готується вона дуже просто, а смак і запах не залишать байдужими нікого. Рекомендуємо вам приготувати її за рецептом із блогу "Смачного/Рецепти".
Картопля з сиром у духовці
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг (не розварювані сорти);
- твердий сир — 50-70 г;
- м'яке вершкове масло — 50 г;
- часник — 3-4 зубчики;
- оливкова олія — 2-3 ст. л;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Очистити картоплю, розрізати навпіл, відварити в киплячій, підсоленій воді до напівготовності (5-7 хв), воду злити. Поки картопля вариться, приготувати часникове масло: змішати м'яке вершкове масло та оливкову олію з часником, пропущеним через прес, добре перемішати.
У каструлю з гарячою картоплею додати часникову олію, посолити за смаком, накрити каструлю кришкою, добре потрясти, щоб олія розподілилася. Викласти картоплю у форму, застелену пергаментом, зверху рівномірним шаром натерти на дрібній тертці сир. Запікати в добре розігрітій духовці 20-25 хвилин при 200 градусах до золотистого кольору і рум'яної скоринки.
Подавати картоплю гарячою. Можна посипати дрібно порубаною зеленню.
Читайте також:
Сподобається навіть дітям: рецепт запіканки з кабачків і картоплі
Картопля з м'ясом: рецепт ситної страви на обід
Дуже просто готувати: рецепт салату "Оксамит" із крабовими паличками