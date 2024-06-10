Ідеально на вечерю: рецепт картоплі з сиром, запеченої в духовці

Під час подачі картоплю можна посипати дрібно рубаною зеленню, щоб зробити її смак і аромат ще більш насиченим.

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Ароматна та смачна картопелька з хрусткою скоринкою, запечена в духовці, — ідеальна страва на вечерю. Готується вона дуже просто, а смак і запах не залишать байдужими нікого. Рекомендуємо вам приготувати її за рецептом із блогу "Смачного/Рецепти".

Картопля з сиром у духовці

Інгредієнти:

картопля — 1 кг (не розварювані сорти);

твердий сир — 50-70 г;

м'яке вершкове масло — 50 г;

часник — 3-4 зубчики;

оливкова олія — 2-3 ст. л;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Очистити картоплю, розрізати навпіл, відварити в киплячій, підсоленій воді до напівготовності (5-7 хв), воду злити. Поки картопля вариться, приготувати часникове масло: змішати м'яке вершкове масло та оливкову олію з часником, пропущеним через прес, добре перемішати.

У каструлю з гарячою картоплею додати часникову олію, посолити за смаком, накрити каструлю кришкою, добре потрясти, щоб олія розподілилася. Викласти картоплю у форму, застелену пергаментом, зверху рівномірним шаром натерти на дрібній тертці сир. Запікати в добре розігрітій духовці 20-25 хвилин при 200 градусах до золотистого кольору і рум'яної скоринки.

Подавати картоплю гарячою. Можна посипати дрібно порубаною зеленню.

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