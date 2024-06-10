Идеально на ужин: рецепт картофеля с сыром, запеченного в духовке

При подаче картофель можно посыпать мелко рубленной зеленью, чтобы сделать его вкус и аромат еще более насыщенным.

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Ароматная и вкусная картошечка с хрустящей корочкой, запеченная в духовке, – идеальное блюдо на ужин. Готовится она очень просто, а вкус и запах не оставят равнодушными никого. Рекомендуем вам приготовить ее по рецепту из блога "Приятного аппетита/Рецепты".

Картофель с сыром в духовке

Ингредиенты:

картофель – 1 кг (не развариваемые сорта);

твердый сыр – 50-70 гр;

мягкое сливочное масло – 50 гр;

чеснок – 3-4 зубчика;

оливковое масло – 2-3 ст. л;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Очистить картофель, разрезать пополам, отварить в кипящей, подсоленной воде до полуготовности (5-7 мин.), воду слить. Пока картофель варится, приготовить чесночное масло: смешать мягкое сливочное и оливковое масло с чесноком, пропущенным через пресс, хорошо перемешать.

В кастрюлю с горячим картофелем добавить чесночное масло, посолить по вкусу, накрыть кастрюлю крышкой, хорошо потрясти, чтобы масло распределилось. Выложить картофель в форму, застеленную пергаментом, сверху равномерным слоем натереть на мелкой терке сыр. Запекать в хорошо разогретой духовке 20-25 минут при 200 градусах до золотистого цвета и румяной корочки.

Подавать картофель горячим. Можно посыпать мелко порубленной зеленью.

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