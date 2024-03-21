Очень просто готовить: рецепт салата "Бархат" с крабовыми палочками
Вкусный испанский салат из доступных ингредиентов готовится просто. Надо только сварить картофель и яйца.
Такой салат готовят в Испании. И он напоминает салаты слоями, которые часто подают у нас на стол в Украине на праздники. Он тоже собирается слоями, готовится из простых ингредиентов и получается очень вкусным. Как его приготовить, рассказали на канале Recetas apetitosas.
Салат "Бархат"
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 200 г;
- картофель — 2 шт;
- яйца куриные — 3 шт;
- морковь — 1 шт;
- сыр твердый — 100 г;
- майонез, соль.
Крабовые палочки заранее переложите из морозилки в холодильник и дайте им оттаять.
Отварите две средние картофелины в кожуре. И отварите яйца вкрутую. Только не варите их слишком долго, иначе желток станет темным.
Возьмите тарелку, в которой будете собирать салат.
На дно натрите на крупную терку картофель. Присолите и покройте майонезной сеточкой.
Сверху натрите на эту же терку яйца. Присолите и также покройте майонезной сеточкой. Выложите порезанные крабовые палочки. И также промажьте майонезом.
Натрите сверху твердый сыр. Присолите и покройте майонезной сеточкой.
Сверху натрите сырую морковку и вновь промажьте майонезом. Украсьте листьями петрушки. Салат готов.
Читайте также:
Лучшая закуска: грибы, маринованные с чесноком: грибы, маринованные с чесноком
Тушеная капуста с томатной пастой: как приготовить вкусное постное блюдо
Итальянская яичница: рецепт фриттатты с горошком и пармезаном в мультиварке