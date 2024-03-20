Итальянская яичница: рецепт фритатты с горошком и пармезаном в мультиварке
Фритатту можно готовить на плите, в духовке или мультиварке.
Фритатта – это популярное блюдо, которое чаще всего готовят на завтрак и иногда на обед. Оно представляет собой омлет с овощами, грибами или мясом, щедро усыпанный натертым сыром и запеченный в духовке. Как приготовить фритатту с горошком и пармезаном, рассказали в блоге "Кулинария". Рекомендуем вам попробовать это удивительно простое и вкусное блюдо.
Фритатта с горошком и пармезаном
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт;
- сливки – 4 ст. л;
- консервированный зеленый горошек – 150 гр;
- помидоры – 2 шт;
- сыр пармезан – 50 гр;
- мускатный орех молотый – щепотка;
- растительное масло – 2 ст. л;
- укроп;
- соль.
Способ приготовления:
Помидоры помыть, снять с них кожицу, обдав кипятком, нарезать дольками. Выложить их в смазанную растительным маслом чашу мультиварки, посолить, добавить горошек.
Яйца взбить со сливками, мускатом и солью. Залить в чашу к остальным ингредиентам.
Готовить фритатту необходимо 20 минут в режиме выпечки. Затем посыпать ее измельченным укропом и тертым сыром и готовить в том же режиме еще 5-7 минут.
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