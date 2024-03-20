Італійська яєчня: рецепт фрітатти з горошком і пармезаном у мультиварці
Фрітатту можна готувати на плиті, в духовці або мультиварці.
Фрітатта — це популярна страва, яку найчастіше готують на сніданок і іноді на обід. Вона являє собою омлет з овочами, грибами або м'ясом, щедро всипаний натертим сиром і запечений у духовці. Як приготувати фрітатту з горошком і пармезаном, розповіли в блозі "Кулінарія". Рекомендуємо вам спробувати цю напрочуд просту і смачну страву.
Фрітатта з горошком і пармезаном
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт;
- вершки — 4 ст. л;
- консервований зелений горошок — 150 г;
- помідори — 2 шт;
- сир пармезан — 50 г;
- мускатний горіх мелений — дрібка;
- рослинна олія — 2 ст. л;
- кріп;
- сіль.
Спосіб приготування:
Помідори помити, зняти з них шкірку, обдавши окропом, нарізати часточками. Викласти їх у змащену олією чашу мультиварки, посолити, додати горошок.
Яйця збити з вершками, мускатом і сіллю. Залити в чашу до решти інгредієнтів.
Готувати фритатту необхідно 20 хвилин у режимі випічки. Потім посипати її подрібненим кропом і тертим сиром і готувати в тому ж режимі ще 5-7 хвилин.
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