Оригінальний рецепт. Рецепт дуже смачного омлету-суфле на сніданок
Яєчня, чи омлет на сніданок — це класика.
Яйця, шинка та сир — це класичне поєднання продуктів з яких готують смачний сніданок. А добрий сніданок важливий, адже він заряджає енергією на цілий день.
Омлет-суфле
Складові:
- Шість яєць;
- Зелена цибуля;
- Шинка — 100 г;
- Вершкове масло — 50 г;
- Сметана — 200 г;
- Вершки 25% — 100 мл;
- Твердий сир — 50 г;
- Мускатний горіх, петрушка, сіль, мелений чорний перець.
Збийте яйця зі сметаною, вершками, дрібно нарізаною петрушкою, мускатним горіхом, сіллю та перцем.
Яєчну суміш змішайте із натертим сиром. Шинку наріжте кубиками і злегка обсмажте на вершковому маслі, потім додайте нарізану кільцями білу частину цибулі і смажте, доки вона стане м'якою. Краще вибирайте сковороду з високими бортиками, тому що омлет і справді вийде дуже пишним. І без пластикових деталей на кшталт ручки, бо потім її потрібно буде ставити у духовку.
Залийте шинку та цибулю яєчною сумішшю і відправте в духовку, розігріту до 180 градусів.
Готуватиметься омлет-суфле хвилин двадцять. Дістаньте його з духовки, дайте трохи охолонути, наріжте на порції і подавайте.
Це також начинка для традиційного французького пирога кіш-лорен. І готувати його можна з будь-якими начинками замість шинки. Вершки також можна замінити молоком.
Також ви можете приготувати на сніданок ідеальну яєчню-глазунью. Найтрадиційнішу страву на сніданок важливо приготувати так, щоб жовток залишався рідким, а це не так просто.
А ще з яєць ви можете приготувати найсмачніший німецький салат, який дуже гарний з тарталетками та тостами.