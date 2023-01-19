Оригінальний рецепт. Рецепт дуже смачного омлету-суфле на сніданок

Яєчня, чи омлет на сніданок — це класика.

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Яйця, шинка та сир — це класичне поєднання продуктів з яких готують смачний сніданок. А добрий сніданок важливий, адже він заряджає енергією на цілий день.

Омлет-суфле

Складові:

Шість яєць;

Зелена цибуля;

Шинка — 100 г;

Вершкове масло — 50 г;

Сметана — 200 г;

Вершки 25% — 100 мл;

Твердий сир — 50 г;

Мускатний горіх, петрушка, сіль, мелений чорний перець.

Збийте яйця зі сметаною, вершками, дрібно нарізаною петрушкою, мускатним горіхом, сіллю та перцем.

Яєчну суміш змішайте із натертим сиром. Шинку наріжте кубиками і злегка обсмажте на вершковому маслі, потім додайте нарізану кільцями білу частину цибулі і смажте, доки вона стане м'якою. Краще вибирайте сковороду з високими бортиками, тому що омлет і справді вийде дуже пишним. І без пластикових деталей на кшталт ручки, бо потім її потрібно буде ставити у духовку.

Залийте шинку та цибулю яєчною сумішшю і відправте в духовку, розігріту до 180 градусів.

Готуватиметься омлет-суфле хвилин двадцять. Дістаньте його з духовки, дайте трохи охолонути, наріжте на порції і подавайте.

Це також начинка для традиційного французького пирога кіш-лорен. І готувати його можна з будь-якими начинками замість шинки. Вершки також можна замінити молоком.

Також ви можете приготувати на сніданок ідеальну яєчню-глазунью. Найтрадиційнішу страву на сніданок важливо приготувати так, щоб жовток залишався рідким, а це не так просто.

А ще з яєць ви можете приготувати найсмачніший німецький салат, який дуже гарний з тарталетками та тостами.