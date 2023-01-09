Просто й смачно. Рецепт німецького яєчного салату для бутербродів

Цей салат ідеально підійде для бутербродів або тарталеток.

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Зимовий смачний салат із яйцями та хрумким беконом ідеально підійде для тарталеток і тостів, він дуже гарний і просто так, якщо подати його на сніданок.

Рецепт опублікувала українська кулінарна блогерка Світлана Левицька, яка, як сама написала, побачила його в меню німецького ресторану.

Яєчний німецький салат

Складові:

Шість яєць;

Чотири скибочки бекону;

Мариновані огірки — два жарти (вибирайте хрусткі та не надто великі);

Майонез — 2 ст.л.;

Сметана — 1 ст.л.;

Діжонська гірчиця — 1 ст.л.;

Сік половинки лимона, сіль, мелений чорний перець.

Зваріть яйця круто, головне — не переваріть, інакше жовтки покриються сірим нальотом, а це матиме не дуже гарний вигляд у салаті. Варіть яйця близько 15 хвилин. Бекон підсушіть до хрускоту на сковороді або в духовці. Варені яйця остудити й відокремити жовтки від білків. Жовтки розітріть із майонезом, сметаною, гірчицею, лимонним соком і меленим чорним перцем.

Яєчні білки наріжте дрібніше, як і бекон. Огірки — дрібними кубиками. Додайте до жовтків і ретельно перемішайте. Спробуйте, солі має вистачити за рахунок маринованих огірків, але можна підсолити.

Салат готовий, якщо дати йому постояти бодай хвилин двадцять, вийде ще смачніше.

Якщо хочете приготувати ще щось із німецької кухні, спробуйте ситний зимовий картопляний салат із беконом і вершковим хріном. Це дуже смачно.