Просто и вкусно. Рецепт немецкого яичного салата для бутербродов

Этот салат идеально подойдет для бутербродов, или тарталеток.

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Зимний вкусный салат с яйцами и хрустящим беконом идеально подойдет для тарталеток и тостов, он очень хорош и просто так, если подать его на завтрак.

Рецепт опубликовала украинский кулинарный блогер Светлана Левицкая, которая, как сама написала, увидела его в меню немецкого ресторана.

Яичный немецкий салат

Ингредиенты:

Шесть яиц;

Четыре ломтика бекона;

Маринованные огурцы – две шутки (выбирайте хрустящие и не слишком большие);

Майонез – 2 ст. л.;

Сметана – 1 ст. л.;

Дижонская горчица – 1 ст. л.;

Сок половинки лимона, соль, молотый черный перец.

Сварите яйца вкрутую, главное не переварите, иначе желтки покроются серым налетом, а это не слишком красиво смотрится в салате. Варите яйца около 15 минут. Бекон подсушите до хруста на сковороде, или в духовке. Вареные яйца остудите и отделите желтки от белков. Желтки разотрите с майонезом, сметаной, горчицей, лимонным соком и молотым черным перцем.

Яичные белки нарежьте помельче, как и бекон. Огурцы – мелкими кубиками. Добавьте к желткам и тщательно перемешайте. Попробуйте, соли должно хватить за счет маринованных огурчиков, но можно и подсолить.

Салат готов, если дать ему постоять хотя бы минут двадцать, получится еще вкуснее.

Если хотите приготовить еще что-нибудь из немецкой кухни, попробуйте сытный зимний картофельный салат с беконом и сливочным хреном. Это очень вкусно.