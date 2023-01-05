Класичний сніданок. Як приготувати ідеальну глазунью

Яєчню швидко готувати і вона точно в топі найкращих страв для сніданку, але смачну глазунью приготувати нелегко.

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Яєчня-глазунья — ідеальний сніданок. Для тих, хто віддає перевагу яйцям, приготованим саме таким способом, найскладніше дотриматися балансу між приготованим білком і рідким жовтком.

І щоб глазунья вийшла ідеальною, потрібно дотриматися кількох правил.

Для початку потрібно купити якісні яйця. До речі, великими їм бути зовсім необов'язково. Ті, що дрібніші, вийдуть такими ж смачними.

Свіжість яєць визначити також просто: потрібно опустити їх у каструльку з водою: свіже яйце піде на дно. І краще яйця попередньо розбивати в миску, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Смажити яєчню краще на вершковому маслі, або оливковій олії. І не розігрівати сковороду до червоного. Інакше білок вийде жорстким і несмачним.

Яйця потрібно смажити на теплій сковороді з олією, а смажити на слабкому вогні під кришкою.

Якщо любите хрусткий край, то не пропустіть момент, коли він почне підрум'янюватися, тоді потрібно вимкнути вогонь і накрити кришкою сковороду. За дві хвилини яєчня буде готова.

Можна спробувати обсмажити яєчню з двох сторін. Але краще експериментувати з антипригарною сковородою, щоб не порушити цілісність жовтка.

Обсмажувати з кожного боку потрібно приблизно хвилину.

І головне, олії знадобиться багато. Не менше столової ложки оливкової та приблизно десять грамів вершкового масла.

А щоб не пошкодити жовток, розбиваючи яйце, краще бити гострим ножем із краю.

Солити, посипати сиром і приправами потрібно вже під кінець готування. Так смак встигне розкритися і глазунья не втратить "товарний вигляд".

Спробуйте глазунью з паприкою, меленим перцем, або сумішшю трав.

Яєчня глазунья із сиром

Інгредієнти:

вершкове масло — 15 г;

три яйця;

твердий сир — 80 г;

сіль.

На невеликому вогні розтопіть шматочок вершкового масла. Заздалегідь розбийте в миску три яйця. Й обережно вилийте їх у розігріту олію. Посипте білок натертим сиром і дайте йому трохи розплавитися під кришкою. Посоліть перед вимкненням, коли жовток схопиться.

Також ви можете приготувати варені яйця. І тут також є кілька секретів. Адже важливо зварити яйця так, щоб у них не луснула шкаралупа.