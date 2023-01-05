Классический завтрак. Как приготовить идеальную глазунью

Яичницу быстро готовить и она точно в топе лучших блюд для завтрака, но вкусную глазунью приготовить нелегко.

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Яичница-глазунья – идеальный завтрак. Для тех, кто предпочитает яйца, приготовленные именно таким способом, самое сложное соблюсти баланс между приготовленным белком и жидким желтком.

И чтобы глазунья получилась идеальной, нужно соблюсти несколько правил.

Для начала нужно купить качественные яйца. К слову, крупными им быть вовсе необязательно. Те, что помельче, получатся такими же вкусными.

Свежесть яиц определить тоже просто: нужно опустить их в кастрюльку с водой: свежее яйцо пойдет ко дну. И лучше яйца предварительно разбивать в мисочку, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Жарить яичницу лучше на сливочном, или оливковом масле. И не раскалят сковороду докрасна. Иначе белок получится жестким и безвкусным.

Яйца нужно жарить на теплой сковороде с маслом, а жарить на слабом огне под крышкой.

Если любите хрустящий край, то не упустите момент, когда он начнет подрумяниваться, тогда нужно выключить огонь и накрыть сковороду крышкой. За две минуты глазунья будет готова.

Можно попробовать обжарить глазунью с двух сторон. Но лучше экспериментировать с антипригарной сковородой, чтобы не нарушить целостность желтка.

Обжаривать с каждой стороны нужно около минуты.

И главное, масла понадобиться много. Не менее столовой ложки оливкового и около десяти грамм сливочного.

А чтобы не повредить желток, разбивая яйцо, лучше бить острым ножом с краю.

Солить, посыпать сыром и приправами нужно уже под конец готовки. Так вкус успеет раскрыться и глазунья не потеряет "товарный вид".

Попробуйте глазунью с паприкой, молотым перцем, или смесью трав.

Яичница глазунья с сыром

Ингредиенты:

Сливочное масло – 15 гр;

Три яйца;

Твердый сыр – 80 гр;

Соль.

На небольшом огне растопите кусочек сливочного масла. Заранее разбейте в мисочку три яйца. И аккуратно вылейте их в разогретое масло. Посыпьте белок натертым сыром и дайте ему слегка расплавиться под крышкой. Посолите перед выключением, когда желток схватится.

Также вы можете приготовить вареные яйца. И тут тоже есть несколько секретов. Ведь важно сварить яйца так, чтобы у них не лопнула скорлупа.