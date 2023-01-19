Оригинальный рецепт. Рецепт очень вкусного омлета-суфле на завтрак

Яичница, или омлет на завтрак – это классика.

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Яйца, ветчина и сыр — это классическое сочетание продуктов из которых готовят вкусный завтрак. А хороший завтрак важен, ведь он заряжает энергией на целый день.

Омлет-суфле

Ингредиенты:

Шесть яиц;

Лук-порей;

Ветчина – 100 гр;

Сливочное масло — 50 гр;

Сметана – 200 гр;

Сливки 25% — 100 мл;

Твердый сыр – 50 гр;

Мускатный орех, петрушка, соль, молотый черный перец.

Взбейте яйца со сметаной, сливками, мелко нарезанной петрушкой, мускатным орехом, солью и перцем.

Яичную смесь смешайте с натертым сыром. Ветчину нарежьте кубиками и слегка обжарьте на сливочном масле, после добавьте нарезанную колечками белую часть лука-порея и жарьте, пока порей не станет мягким. Лучше выбирайте сковороду с высокими бортиками, так как омлет и правда получится очень пышным. И без пластиковых деталей вроде ручки, потому что потом ее нужно будет ставить в духовку.

Залейте ветчину и лук яичной смесью и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов.

Готовиться омлет-суфле будет минут двадцать. Достаньте его из духовки, дайте остыть немного, нарежьте на порции и подавайте.

Это также начинка для традиционного французского пирога киш-лорен. И готовить его можно с любыми начинками вместо ветчины. Сливки также можно заменить молоком.

Также вы можете приготовить на завтрак идеальную яичницу-глазунью. Самое традиционное блюдо на завтрак важно приготовить так, чтобы желток оставался жидким, а это не так просто.

А еще из яиц вы можете приготовить вкуснейший немецкий салат, который очень хорош с тарталетками и тостами.