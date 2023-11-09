Как приготовить идеальную яичницу: секреты самого простого блюда к завтраку

Яичница кажется самым простым блюдом, но есть несколько секретов, которые сделают ее безупречной.

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Яичница была и остается самым простым и традиционным блюдом к завтраку. Но ее не так легко приготовить, как кажется. Есть несколько секретов, которые стоит учитывать, когда ее готовят. Фокус собрал большинство и расскажет, как приготовить идеальную яичницу.

Как правильно выбрать яйца

Если у вас нет собственного курятника с курицами, то яйца стоит выбирать в магазине и обратить внимание на дату. Чем она более поздняя, тем свежей яйца.

При приготовлении яичницы-глазуньи станет ясно: свежие белки не растекаются, а желток будет сформированным.

Как подобрать идеальную температуру

Белок прожаривается гораздо быстрее желтка и это нужно учитывать при нагревании сковороды. Если сковорода будет слишком горячей, то белок быстро "схватится" и поджарится, а желток останется жидким.

Если сковорода нагрета плохо – яичница будет томиться на сковороде, и желток будет плотным, как яйцо, сваренное вкрутую.

На каком масле лучше всего жарить яичницу

Многие предпочитают сливочное масло, также можно выбрать оливковое, или подсолнечное. Можно даже жарить на жире, который вытапливается после поджаривания бекона.

Но оптимальным считается сливочное. Его следует класть на холодную сковородку и только потом ставить ее на огонь. Это делается для того, чтобы масло не начало гореть.

Масла должно быть достаточно, чтобы покрыть все дно сковороды, а не просто чуть-чуть смазать.

Солят яичницу в самый последний момент перед снятием со сковороды или уже в тарелке.

Какой может быть яичница

Если хотите поджаристые края и жидкий желток, то положите кусочек сливочного масла на сковородку и поставьте сразу на сильный огонь. После разбейте яйца и сразу убавьте огонь.

Если предпочитаете мягкий, но прожаренный белок и жидкий желток, то сковороду с маслом поставьте на средний огонь и разогрейте. Разбейте яйца и убавьте огонь, ожидая, пока не приготовится белок.

Если любите одинаково прожаренные яйца, то разогрейте сковородку на сильном огне, разбейте яйца и убавьте огонь. Разогретым маслом следует поливать яичницу, пока белок не побелеет.

Также можно накрыть сковороду крышкой, но следить, чтобы желток не затвердел слишком сильно, если вы предпочитаете более жидкий вариант.

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