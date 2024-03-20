Тушеная капуста с томатной пастой: как приготовить вкусное постное блюдо

Тушеная капуста с томатной пастой – это идеальный гарнир. А в Великий пост может стать основным блюдом.

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Тушеную капусту можно приготовить по разным рецептам. И это, наверное, самый простой. Это блюдо готовится без мяса, поэтому подходит для вегетарианцев и постящихся. Выбирайте упругий и сочный кочан. И для кислинки в него добавим томатную пасту. Можно положить свежие помидоры. Рецептом поделились на сайте Etnosoft.

Тушеная капуста с томатной пастой

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 500 г;

большая луковица– 1 шт;

большая морковь – 1 шт;

томатная паста – 100 г;

растительное масло – 30 мл;

три горошины душистого перца;

зеленый лук – 1 пучок;

лавровый лист, черный перец, соль, тмин.

Сначала подготовьте капусту: вымойте, удалите подпорченные листики. Кочан нашинкуйте тонкой соломкой. Выложите в миску и посолите. Отожмите руками, чтобы удалить лишнюю жидкость.

Луковицу очистите и нарежьте кубиками. Морковь натрите на крупной терке. В сковороде с толстым дном разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до прозрачности. Добавьте тертую на терке морковь и тушите еще три минуты, помешивая.

К луку и моркови добавьте капусту, перемешайте. Переключите огонь на минимум, накройте крышкой и тушите около 15 минут. Помешивайте, чтобы овощи не подгорели. Томатную пасту разведите небольшим количеством воды, а затем перелейте в сковороду с овощами. Вместо пасты можно использовать свежие нарезанные помидоры, лечо или пассату.

Добавьте специи: душистый перец, лавровый лист и тмин. Перемешайте, а затем тушите еще минут восемь. Посолите и поперчите.

Перед подачей удалите лавровый лист и душистый перец. И добавьте мелко нарезанный зеленый лук.

Можно заменить часть свежей капусты на квашеную. Можно добавить немного зеленых оливок.

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