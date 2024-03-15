Жаркое из свинины с картошкой: рецепт сытного блюда

Вкусное жаркое с картофелем идеально подходит для ужина. И его просто приготовить.

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Самым вкусным и самым любимым рецептом жаркого является жаркое из свинины с картошкой. И это не случайно, ведь именно свинина отличается сочностью и нежностью. Жаркое получается сытным и идеально подходит на ужин. Рецептом поделились на сайте Kuhari.

Жаркое из свинины с картошкой

Ингредиенты:

800 г мякоти свинины;

8 средних картофелин;

3 крупные луковицы;

6 зубчиков чеснока;

400 г рубленых помидоров в собственном соку;

розмарин, растительное масло, соль, свежемолотый черный перец.

Нарежьте свинину кубиками, посолите и поперчите. Лук и чеснок очистите и тонко нарежьте. Картофель очистите и нарежьте кубиками, как мясо. Обжарьте на сильном огне в растительном масле мясо до румяной корочки со всех сторон. Выбирайте глубокую сковороду в которой будете потом готовить жаркое. Достаньте на тарелку. В жаровню в масло положите лук и чеснок, и жарьте до золотистого цвета. Верните мясо в сковороду и влейте стакан воды, добавьте помидоры с соком и розмарин. Доведите до кипения.

Закройте крышкой и тушите на слабом огне до мягкости мяса около часа. Одновременно в другой сковородке обжарьте картофель в растительном масле с солью до румяной корочки. На небольшом огне доведите под крышкой до готовности. Когда мясо станет мягким, положите в жаровню картофель, еще посолите и поперчите, удалите розмарин, прогрейте около пяти минут и подавайте. Можно посыпать зеленью.

При желании, в жаркое можно добавить морковку. Ее следует нарезать крупними кусками.

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