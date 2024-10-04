Традиційні італійські галушки: як приготувати справжні ньокі
Цю просту і дуже популярну страву в Італії готують всюди. А подають зі смачними соусами.
Ньокі, або gnocchi, це альпійська страва, яку також готують у Німеччині та Австрії, але вважається це все-таки стравою італійської кухні. Ньокі зазвичай подають із сиром, томатним соусом, песто або розтопленим вершковим маслом. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Ньокі
Інгредієнти
- картопля — 400 г;
- борошно — 250 г;
- одне яйце;
- тертий сир пармезан, сіль.
Спочатку підготуйте всі інгредієнти. Почистіть картоплю та відваріть у підсоленій воді близько 15 хвилин. Картопля має стати м'якшою, але зберігати форму. Розімніть картоплю за допомогою виделки або товкача.
Змішайте пюре з яйцем і борошном та вимісіть тісто. Сформуйте з тіста тонкі ковбаски і наріжте шматочками завдовжки близько сантиметра.
У великій каструлі закип'ятіть воду, підсоліть і киньте туди ньокі. Варіть 3-5 хвилин або до того моменту, коли вони спливуть. Дістаньте ньоккі, викладіть на тарілки і посипте тертим пармезаном. Можна подавати ньоккі з томатним соусом, а можна приготувати простий сирний соус із горгонзолою.
У каструлі розтопіть на слабкому вогні молоко, вершки, вершкове масло і крупно нарізану горгонзолу. Приправте сіллю, свіжим перцем і, якщо хочете, мускатним горіхом. Готуйте, поки сир не розплавиться, і подавайте до ньокі.
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