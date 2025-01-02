Хрустящая и вкусная: как приготовить картошку фри в духовке

Картофель фри обычно жарят в масле, но этот способ менее вредный.

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Картофель фри – один из самых популярных гарниров. Но его обычно готовят во фритюре и это не всем подходит. Фритюр требует много масла и умения обходится с кипящим маслом. И с точки зрения здорового питания фритюр — это не очень полезно. Но можно приготовить картофель фри в духовке. И получится не менее вкусно. Фокус расскажет, как это сделать

Какой картофель подходит для хрустящей картошки фри

Для хрустящей домашней картошки фри вам нужен сорт картофеля, который не разваливается при тепловой обработке и содержит совсем немного крахмала. Это те сорта, которые используются для жарки и для запекания. Выбирайте картофель с гладкой и светлой кожурой, с желтой мякотью.

Можно купить уже очищенный и нарезанный замороженный картофель. Замороженная картошка фри всегда сделана из правильных сортов.

Как подготовить картофель для запекания в духовке

Если вы купили замороженный картофель, никакой подготовки не понадобится. Главное — не размораживать его до приготовления.

Если у вас обычный картофель, то нужно решить, готовите вы его с кожурой или без. Если хотите готовить с кожурой – тщательно вымойте картофель щеткой. Тогда у вас получится картофель по-деревенски. Тщательно обсушите его и нарежьте ломтиками размером примерно 2,5 см.

Уже нарезанный брусочками картофель перемешайте с подготовленным соусом на основе масла. Тогда картошка получится хрустящей снаружи и мягкой внутри.

Для традиционной нарезки очистите картофель от кожуры и нарежьте брусочками примерно 2х2х8 см. Чтобы в дальнейшем картошка получилась хрустящей снаружи и мягкой внутри, можно обсушить нарезанный картофель с помощью бумажных полотенец. И перемешайте с растительным маслом.

В масло можно добавить чеснок и сладкую молотую паприку. Иногда еще добавляют смесь сушеных прованских или итальянских трав.

Как запечь картошку фри в духовке

К тому моменту, как картофель нарезан и приправлен, духовка должна быть нагрета. Идеальный режим запекания — это конвекция. Для замороженного картофеля выберите температуру 190 °С, а для свежего — 180 °С. Если в вашей духовке нет такого режима, включайте ее как обычно, в режиме "верх-низ", но температуру выставьте на 20 °С больше, то есть 200 и 210 °С соответственно. Застелите противень пергаментом и выложите картофель в один слой. Запекайте около 20-25 минут. Если у вас замороженный картофель — то 15–18 минут. Важно: в середине запекания брусочки картофеля нужно быстро перевернуть. В процессе готовки не солите картошку. Посолите, когда достанете из духовки.

Хрустящая картошка фри в духовке

Ингредиенты:

замороженный картофель фри — 700 г;

растительное масло — 40 г;

мука — 40 г;

молотая сладкая паприка — 1 ч. л.;

морская соль среднего помола.

Разогрейте духовку до 190 °С с конвекцией или до 210 °С в режиме "верх-низ". Застелите противень бумагой для выпечки. Смешайте муку с паприкой и подготовьте ситечко.

Выньте пакет с картофелем фри из морозильника, выложите на противень, полейте маслом и быстро перемешайте руками. Разложите картофель в один слой.

Через ситечко посыпьте картофель смесью муки с паприкой. Поставьте противень в верхнюю треть духовки, запекайте примерно 8 минут. Переверните брусочки, верните в духовку еще на 7–8 минут. Картошка должна стать румяной и хрустящей снаружи, оставаясь мягкой внутри. Посолите картошку и подавайте.

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