Хрустка та смачна: як приготувати картоплю фрі в духовці

Картоплю фрі зазвичай смажать в олії, але цей спосіб менш шкідливий.

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Картопля фрі — один із найпопулярніших гарнірів. Але її зазвичай готують у фритюрі і це не всім підходить. Фритюр вимагає багато олії та вміння обходиться з киплячою олією. І з точки зору здорового харчування фритюр — це не дуже корисно. Але можна приготувати картоплю фрі в духовці. І вийде не менш смачно. Фокус розповість, як це зробити

Яка картопля підходить для хрусткої картоплі фрі

Для хрусткої домашньої картоплі фрі вам потрібен сорт картоплі, що не розвалюється під час теплової обробки та містить зовсім небагато крохмалю. Це ті сорти, які використовуються для смаження і для запікання. Вибирайте картоплю з гладенькою та світлою шкіркою, з жовтою м'якоттю.

Можна купити вже очищену і нарізану заморожену картоплю. Заморожена картопля фрі завжди зроблена з правильних сортів.

Як підготувати картоплю для запікання в духовці

Якщо ви купили заморожену картоплю, ніякої підготовки не знадобиться. Головне — не розморожувати її до приготування.

Якщо у вас звичайна картопля, то потрібно вирішити, готуєте ви її зі шкіркою чи без. Якщо хочете готувати зі шкіркою — ретельно вимийте картоплю щіткою. Тоді у вас вийде картопля по-селянськи. Ретельно обсушіть її та наріжте скибочками розміром приблизно 2,5 см.

Уже нарізану брусочками картоплю перемішайте з підготовленим соусом на основі олії. Тоді картопля вийде хрусткою зовні та м'якою всередині.

Для традиційної нарізки очистіть картоплю від шкірки і наріжте брусочками приблизно 2х2х8 см. Щоб надалі картопля вийшла хрусткою зовні та м'якою всередині, можна обсушити нарізану картоплю за допомогою паперових рушників. І перемішайте з рослинною олією.

В олію можна додати часник і солодку мелену паприку. Іноді ще додають суміш сушених прованських або італійських трав.

Як запекти картоплю фрі в духовці

До того моменту, як картопля нарізана і приправлена, духовка має бути нагріта. Ідеальний режим запікання — це конвекція. Для замороженої картоплі виберіть температуру 190 °С, а для свіжої — 180 °С. Якщо у вашій духовці немає такого режиму, вмикайте її як зазвичай, у режимі "верх-низ", але температуру виставте на 20 °С більшу, тобто 200 і 210 °С відповідно. Застеліть деко пергаментом і викладіть картоплю в один шар. Запікайте близько 20-25 хвилин. Якщо у вас заморожена картопля — то 15-18 хвилин. Важливо: у середині запікання брусочки картоплі потрібно швидко перевернути. У процесі готування не соліть картоплю. Посоліть, коли дістанете з духовки.

Хрустка картопля фрі в духовці

Інгредієнти:

заморожена картопля фрі — 700 г;

рослинна олія — 40 г;

борошно — 40 г;

мелена солодка паприка — 1 ч. л.;

морська сіль середнього помелу.

Розігрійте духовку до 190 °С з конвекцією або до 210 °С у режимі "верх-низ". Застеліть деко папером для випічки. Змішайте борошно з паприкою і підготуйте ситечко.

Вийміть пакет із картоплею фрі з морозильника, викладіть на деко, полийте олією і швидко перемішайте руками. Розкладіть картоплю в один шар.

Через ситечко посипте картоплю сумішшю борошна з паприкою. Поставте деко у верхню третину духовки, запікайте приблизно 8 хвилин. Переверніть брусочки, поверніть у духовку ще на 7-8 хвилин. Картопля має стати рум'яною і хрусткою зовні, залишаючись м'якою всередині. Посоліть картоплю і подавайте.

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