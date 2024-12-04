Картопля з беконом: рецепт швидкої та смачної страви в духовці

До такої страви можна подавати овочевий салат, який ідеально доповнить смак м'яса та картоплі.

Якщо немає часу довго стояти біля плити, а хочеться порадувати близьких чимось апетитним, приготуйте для них картоплю з беконом. Мінімальна кількість інгредієнтів і максимум смаку — саме те для ситої вечері. Як її приготувати, розповіли в блозі "Кулінарна книга".

Картопля з беконом

Інгредієнти:

картопля — 12 шт;

бекон;

часник — 3 зубчики;

рослинна олія;

сіль.

Спосіб приготування:

Картоплю помити, почистити та зробити надрізи. У надрізи вставити нарізаний бекон.

Рослинну олію змішати з часником і спеціями.

Картоплю з беконом викласти на деко, застелене пергаментом, і полити олією. Накрити картоплю фольгою і запікати 45 хвилин за температури 180 градусів.

До такої страви у доповнення можна подати овочевий салат.

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