Картопля з беконом: рецепт швидкої та смачної страви в духовці
До такої страви можна подавати овочевий салат, який ідеально доповнить смак м'яса та картоплі.
Якщо немає часу довго стояти біля плити, а хочеться порадувати близьких чимось апетитним, приготуйте для них картоплю з беконом. Мінімальна кількість інгредієнтів і максимум смаку — саме те для ситої вечері. Як її приготувати, розповіли в блозі "Кулінарна книга".
Картопля з беконом
Інгредієнти:
- картопля — 12 шт;
- бекон;
- часник — 3 зубчики;
- рослинна олія;
- сіль.
Спосіб приготування:
Картоплю помити, почистити та зробити надрізи. У надрізи вставити нарізаний бекон.
Рослинну олію змішати з часником і спеціями.
Картоплю з беконом викласти на деко, застелене пергаментом, і полити олією. Накрити картоплю фольгою і запікати 45 хвилин за температури 180 градусів.
До такої страви у доповнення можна подати овочевий салат.
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