Картофель с беконом: рецепт быстрого и вкусного блюда в духовке

К такому блюду можно подавать овощной салат, который идеально дополнит вкус мяса и картофеля.

Если нет времени долго стоять у плиты, а хочется порадовать близких чем-то аппетитным, приготовьте для них картофель с беконом. Минимальное количество ингредиентов и максимум вкуса — самое то для сытого ужина. Как его приготовить, рассказали в блоге "Кулинарная книга".

Картофель с беконом

Ингредиенты:

картофель — 12 шт;

бекон;

чеснок — 3 зубчика;

растительное масло;

соль.

Способ приготовления:

Картофель помыть, почистить и сделать надрезы. В надрезы вставить нарезанный бекон.

Растительное масло смешать с чесноком и специями.

Картофель с беконом выложить на противень, застеленный пергаментом, и полить растительным маслом. Накрыть картофель фольгой и запекать 45 минут при температуре 180 градусах.

К такому блюду в качестве дополнения можно подать овощной салат.

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