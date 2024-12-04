Картофель с беконом: рецепт быстрого и вкусного блюда в духовке
К такому блюду можно подавать овощной салат, который идеально дополнит вкус мяса и картофеля.
Если нет времени долго стоять у плиты, а хочется порадовать близких чем-то аппетитным, приготовьте для них картофель с беконом. Минимальное количество ингредиентов и максимум вкуса — самое то для сытого ужина. Как его приготовить, рассказали в блоге "Кулинарная книга".
Картофель с беконом
Ингредиенты:
- картофель — 12 шт;
- бекон;
- чеснок — 3 зубчика;
- растительное масло;
- соль.
Способ приготовления:
Картофель помыть, почистить и сделать надрезы. В надрезы вставить нарезанный бекон.
Растительное масло смешать с чесноком и специями.
Картофель с беконом выложить на противень, застеленный пергаментом, и полить растительным маслом. Накрыть картофель фольгой и запекать 45 минут при температуре 180 градусах.
К такому блюду в качестве дополнения можно подать овощной салат.
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