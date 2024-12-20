Новий погляд на звичний гарнір: рецепт картопляного пюре з печеним часником і беконом

Картопляне пюре — це дуже смачно, але можна його зробити ще смачнішим.

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Картопляне пюре з печеним часником і беконом — це чудовий спосіб приготувати звичний гарнір у більш вишуканому стилі. Замість вершкового масла і молока в цьому рецепті використовуються досить жирні вершки, а смажений бекон додасть пюре хрускоту і текстури. Фокус розповість, як його приготувати.

Таке пюре можна подати до стейка, котлети, або просто приготувати до пюре свіжий салат з овочів.

Картопляне пюре з печеним часником

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

часник — 3 головки;

бекон або грудинка — 200 г;

вершки 20% — 200 мл;

рослинна олія — 2 ст. л.;

копчена паприка (за бажанням) — 1 ч. л.;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Розігрійте духовку до 200 °С. Розріжте головки часнику впоперек навпіл, покладіть на два складених одна на одну великих шматки фольги по центру. Полийте розрізану сторону часнику олією і посоліть. Підніміть краї фольги і скріпіть так, щоб вийшов герметично закритий пакет. Покладіть упакований часник у духовку і запікайте 30-40 хвилин.

Очистіть картоплю і, не розрізаючи, покладіть у каструлю з киплячою підсоленою водою. Варіть близько 30 хвилин.

Поки картопля вариться, дрібно наріжте бекон, викладіть на холодну сковорідку, поставте на середній вогонь, полийте 100 мл холодної води і витопіть жир, помішуючи, 10 хвилин. Шматочки бекону мають засмажитися. Влийте в бекон вершки, поперчіть і зніміть із вогню.

Коли часник запечеться і стане зовсім м'яким, видавіть м'якоть із лушпиння в суміш вершків і бекону та злегка розчавіть зубчики часнику виделкою.

Повністю злийте воду з готової картоплі, картоплю підсушіть на невеликому вогні в каструлі, щоб випарувалися рештки води та відставте. На вогонь поставте вершки з беконом і нагрійте майже до кипіння. Якщо використовуєте паприку, додайте її зараз.

Влийте вершки з беконом і часником у картоплю та розімніть у пюре. І подавайте смачне пюре одразу до столу.

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