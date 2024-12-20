Новый взгляд на привычный гарнир: рецепт картофельного пюре с печеным чесноком и беконом

Картофельное пюре – это очень вкусно, но можно его сделать еще вкуснее.

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Картофельное пюре с печеным чесноком и беконом — это отличный способ приготовить привычный гарнир в более изысканном стиле. Вместо сливочного масла и молока в этом рецепте используются достаточно жирные сливки, а жареный бекон добавит пюре хруста и текстуры. Фокус расскажет, как его приготовить.

Такое пюре можно подать к стейку, котлете, или просто приготовить к пюре свежий салат из овощей.

Картофельное пюре с печеным чесноком

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

чеснок — 3 головки;

бекон или грудинка — 200 г;

сливки 20% — 200 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

копченая паприка (по желанию) — 1 ч. л.;

соль, свежемолотый черный перец.

Разогрейте духовку до 200 °С. Разрежьте головки чеснока поперек пополам, положите на два сложенных друг на друга больших куска фольги по центру. Полейте разрезанную сторону чеснока маслом и посолите. Поднимите края фольги и скрепите так, чтобы получился герметично закрытый пакет. Положите упакованный чеснок в духовку и запекайте 30–40 минут.

Очистите картофель и, не разрезая, положите в кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Варите около 30 минут.

Пока картофель варится, мелко нарежьте бекон, выложите на холодную сковороду, поставьте на средний огонь, полейте 100 мл холодной воды и вытопите жир, помешивая, 10 минут. Кусочки бекона должны зажариться. Влейте в бекон сливки, поперчите и снимите с огня.

Когда чеснок запечется и станет совсем мягким, выдавите мякоть из шелухи в смесь сливок и бекона и слегка раздавите зубчики чеснока вилкой.

Полностью слейте воду с готового картофеля, картофель подсушите на небольшом огне в кастрюле, чтобы испарились остатки воды и отставьте. На огонь поставьте сливки с беконом и нагрейте почти до кипения. Если используете паприку, добавьте ее сейчас.

Влейте сливки с беконом и чесноком в картофель и разомните в пюре. И подавайте вкусное пюре сразу к столу.

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