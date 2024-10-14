Тесто для пирожков на картофельном отваре: пошаговый рецепт (видео)
Тесто на картофельном отваре получается таким же мягким и пористым, как и приготовленное на молоке или на воде.
Дрожжевое тесто для пирожков традиционно готовят на молоке или воде. А вот кулинарный блогер Светлана Бауэр показала, как сделать его на картофельном отваре. Такие пирожки получаются не менее вкусными, чем приготовленные традиционным способом.
Тесто для пирожков на картофельном отваре
Ингредиенты:
- мука — 370-400 г;
- сухие дрожжи — 7 г (пресованные — 21 г);
- теплый картофельный отвар — 250 мл;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- соль — 1 ч. л;
- сахар — 1 ст. л.
Для начинки:
- картофель — 300 г;
- масло и соль — по вкусу.
Способ приготовления:
Для теста соединить все сухие ингредиенты, влить теплый картофельный отвар и растительное масло, замесить тесто, как показано на видео. Поставить на час на расстойку.
Сделать картофельное пюре.
Тесто поделить на 10 частей и сформировать пирожки.
Обжарить готовые пирожки с двух сторон, пока они не зарумянятся.
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