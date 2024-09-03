Всегда получаются очень вкусными: рецепт чебуреков в которых много начинки
В этом рецепте простое тесто, а начинки много, поэтому они получаются хрустящими и сочными.
В чебуреках главное, чтобы начинки было много, а тесто — тоненьким. Тогда они будут вкуснее всего. И готовятся они очень просто, главное только начать. Рецептом поделились на сайте Smachno.
Тесто важно приготовить заранее, чтобы оно имело время "отдохнуть". И кладите много лука, потому что тогда начинка получится сочной и вкусной.
Лучше всего лепить чебуреки непосредственно перед жаркой, а есть сразу после нее. Жарить чебуреки нужно в большом количестве хорошо разогретого масла. Его должно быть столько, чтобы оно доходило по крайней мере до половины толщины чебурека.
Чебуреки
Ингредиенты:
Для теста:
- 500 г муки;
- 280 мл сыворотки или молока;
- 1 ч. л. соли.
Для фарша:
- 500 г свиного фарша;
- Три измельченные луковицы;
- 1 ч. л. молотого черного перца;
- 10 г соли.
Готовьте тесто. В сыворотке растворите соль, добавьте муку и замесите эластичное тесто. Месите 10-12 минут. Тесто должно стать однородным и не липнуть к рукам. Затем накройте тесто слегка влажным полотенцем и оставить на 30 минут отдыхать.
Свиной фарш, лук, соль и перец поместите в глубокую миску и хорошо вымешайте.
Тесто разделите на две части и тонко раскатайте на присыпанной мукой поверхности. Круглой миской вырежьте большие круги из теста.
Из обрезков вновь соберите шар теста, раскатайте и повторите процедуру. И лепите чебуреки из вырезанных кругов. На каждую половинку круга из теста выложить по 2-3 ст. л. фарша.
Сложите две половинки круга вместе, края защипните и прижмите вилкой.
Выложите чебуреки на доску присыпанную мукой. Когда все чебуреки слеплены, разогрейте большую сковороду с маслом и когда масло хорошо разогреется, выкладывайте партиями чебуреки. Жарьте по 3-5 минут с каждой стороны.
Подавать сразу же, с любимым соусом.
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