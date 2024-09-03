Всегда получаются очень вкусными: рецепт чебуреков в которых много начинки

В этом рецепте простое тесто, а начинки много, поэтому они получаются хрустящими и сочными.

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В чебуреках главное, чтобы начинки было много, а тесто — тоненьким. Тогда они будут вкуснее всего. И готовятся они очень просто, главное только начать. Рецептом поделились на сайте Smachno.

Тесто важно приготовить заранее, чтобы оно имело время "отдохнуть". И кладите много лука, потому что тогда начинка получится сочной и вкусной.

Лучше всего лепить чебуреки непосредственно перед жаркой, а есть сразу после нее. Жарить чебуреки нужно в большом количестве хорошо разогретого масла. Его должно быть столько, чтобы оно доходило по крайней мере до половины толщины чебурека.

Чебуреки

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки;

280 мл сыворотки или молока;

1 ч. л. соли.

Для фарша:

500 г свиного фарша;

Три измельченные луковицы;

1 ч. л. молотого черного перца;

10 г соли.

Готовьте тесто. В сыворотке растворите соль, добавьте муку и замесите эластичное тесто. Месите 10-12 минут. Тесто должно стать однородным и не липнуть к рукам. Затем накройте тесто слегка влажным полотенцем и оставить на 30 минут отдыхать.

Свиной фарш, лук, соль и перец поместите в глубокую миску и хорошо вымешайте.

Тесто разделите на две части и тонко раскатайте на присыпанной мукой поверхности. Круглой миской вырежьте большие круги из теста.

Из обрезков вновь соберите шар теста, раскатайте и повторите процедуру. И лепите чебуреки из вырезанных кругов. На каждую половинку круга из теста выложить по 2-3 ст. л. фарша.

Сложите две половинки круга вместе, края защипните и прижмите вилкой.

Выложите чебуреки на доску присыпанную мукой. Когда все чебуреки слеплены, разогрейте большую сковороду с маслом и когда масло хорошо разогреется, выкладывайте партиями чебуреки. Жарьте по 3-5 минут с каждой стороны.

Подавать сразу же, с любимым соусом.

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