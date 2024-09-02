Мини-пиццы быстро и без хлопот: пошаговый рецепт (видео)

Такие пиццы станут отличным перекусом для школьников, а также их можно взять с собой на работу.

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Немного слоеного теста, сыра и помидоров – и у вас готовы вкуснейшие мини-пиццы с сырной начинкой. Рецептом закуски за 10 минут, не учитывая время на выпекание, поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук. Она детально показала и рассказала, как их приготовить. Такие пиццы станут отличным перекусом для детей в школу и сэкономят время на кухне.

Мини-пиццы с сырной начинкой

Ингредиенты:

слоеное тесто – 1 упаковка;

сыр моцарелла – 200 гр;

вяленые томаты – несколько штук;

оливки без косточек – 1 банка;

помидоры черри – несколько шт.

Способ приготовления:

Слоеное тесто разморозить, нарезать на порционные куски, чуть-чуть раскатать. Выложить натертый на крупной терке сыр, сверху выложить оливки, вяленые томаты, посыпать (по желанию) прованскими травами, а затем посыпать еще сыром. Пиццы можно сформировать в форме корзинок.

Готовые мини-пиццы выложить в форму, застеленную пергаментной бумагой, и отправить на 15-20 минут в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.

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