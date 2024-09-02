Мини-пиццы быстро и без хлопот: пошаговый рецепт (видео)
Такие пиццы станут отличным перекусом для школьников, а также их можно взять с собой на работу.
Немного слоеного теста, сыра и помидоров – и у вас готовы вкуснейшие мини-пиццы с сырной начинкой. Рецептом закуски за 10 минут, не учитывая время на выпекание, поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук. Она детально показала и рассказала, как их приготовить. Такие пиццы станут отличным перекусом для детей в школу и сэкономят время на кухне.
Мини-пиццы с сырной начинкой
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 1 упаковка;
- сыр моцарелла – 200 гр;
- вяленые томаты – несколько штук;
- оливки без косточек – 1 банка;
- помидоры черри – несколько шт.
Способ приготовления:
Слоеное тесто разморозить, нарезать на порционные куски, чуть-чуть раскатать. Выложить натертый на крупной терке сыр, сверху выложить оливки, вяленые томаты, посыпать (по желанию) прованскими травами, а затем посыпать еще сыром. Пиццы можно сформировать в форме корзинок.
Готовые мини-пиццы выложить в форму, застеленную пергаментной бумагой, и отправить на 15-20 минут в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.
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