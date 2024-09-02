Мініпіци швидко і без клопоту: покроковий рецепт (відео)
Такі піци стануть чудовим перекусом для школярів, а також їх можна взяти з собою на роботу.
Трохи листкового тіста, сиру та помідорів — і у вас готові смачнючі мініпіци з сирною начинкою. Рецептом закуски за 10 хвилин, не враховуючи час на випікання, поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук. Вона детально показала і розповіла, як їх приготувати. Такі піци стануть чудовим перекусом для дітей до школи та заощадять час на кухні.
Мініпіци з сирною начинкою
Інгредієнти:
- листкове тісто — 1 упаковка;
- сир моцарела — 200 г;
- в'ялені томати — кілька штук;
- оливки без кісточок — 1 банка;
- помідори чері — кілька шт.
Спосіб приготування:
Листкове тісто розморозити, нарізати на порційні шматки, трохи розкачати. Викласти натертий на крупній тертці сир, зверху викласти оливки, в'ялені томати, посипати (за бажанням) прованськими травами, а потім посипати ще сиром. Піци можна сформувати у формі кошиків.
Готові мініпіци викласти у форму, застелену пергаментним папером, і відправити на 15-20 хвилин у духовку, попередньо розігріту до 180 градусів.
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