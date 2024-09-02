Мініпіци швидко і без клопоту: покроковий рецепт (відео)

Такі піци стануть чудовим перекусом для школярів, а також їх можна взяти з собою на роботу.

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Трохи листкового тіста, сиру та помідорів — і у вас готові смачнючі мініпіци з сирною начинкою. Рецептом закуски за 10 хвилин, не враховуючи час на випікання, поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук. Вона детально показала і розповіла, як їх приготувати. Такі піци стануть чудовим перекусом для дітей до школи та заощадять час на кухні.

Мініпіци з сирною начинкою

Інгредієнти:

листкове тісто — 1 упаковка;

сир моцарела — 200 г;

в'ялені томати — кілька штук;

оливки без кісточок — 1 банка;

помідори чері — кілька шт.

Спосіб приготування:

Листкове тісто розморозити, нарізати на порційні шматки, трохи розкачати. Викласти натертий на крупній тертці сир, зверху викласти оливки, в'ялені томати, посипати (за бажанням) прованськими травами, а потім посипати ще сиром. Піци можна сформувати у формі кошиків.

Готові мініпіци викласти у форму, застелену пергаментним папером, і відправити на 15-20 хвилин у духовку, попередньо розігріту до 180 градусів.

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