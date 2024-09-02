Сырные палочки на кефире: рецепт перекуса на все случаи жизни
Палочки можно подавать вместо хлеба к горячим блюдам.
Вкусные и ароматные сырные палочки — блюдо, которое идеально подойдет в качестве перекуса между приемами пищи и утолит голод. Своим рецептом таких палочек поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.
Сырные палочки на кефире
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт;
- сахар — 1 ч. л;
- соль — 1 ч. л;
- кефир — 250 мл (1 стакан);
- сыр твердый — 100–150 гр;
- петрушка — 10 гр;
- разрыхлитель — 10 гр;
- приправы по вкусу;
- мука — 450 гр.
Способ приготовления:
Соединить все ингредиенты, муку предварительно просеять, а сыр натереть на терке. Замесить тесто и раскатать пласт толщиной в сантиметр. Порезать его на полоски и обжарить в разогретом растительном масле с двух сторон. Готовые палочки выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
Сырные палочки получаются очень вкусные и сытные, хрустящие снаружи, мягкие внутри. Их можно подавать к горячим блюдам вместо хлеба.
Читайте также:
Вкуснейшие сырные палочки с кунжутом: нужно всего 4 ингредиента
Жареные пирожки-пончики: рецепт вкуснейшего блюда с начинкой
Сырные шарики во фритюре: быстрый рецепт, когда неожиданно нагрянули гости