Сырные палочки на кефире: рецепт перекуса на все случаи жизни

Палочки можно подавать вместо хлеба к горячим блюдам.

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Вкусные и ароматные сырные палочки — блюдо, которое идеально подойдет в качестве перекуса между приемами пищи и утолит голод. Своим рецептом таких палочек поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.

Сырные палочки на кефире

Ингредиенты:

яйца — 2 шт;

сахар — 1 ч. л;

соль — 1 ч. л;

кефир — 250 мл (1 стакан);

сыр твердый — 100–150 гр;

петрушка — 10 гр;

разрыхлитель — 10 гр;

приправы по вкусу;

мука — 450 гр.

Способ приготовления:

Соединить все ингредиенты, муку предварительно просеять, а сыр натереть на терке. Замесить тесто и раскатать пласт толщиной в сантиметр. Порезать его на полоски и обжарить в разогретом растительном масле с двух сторон. Готовые палочки выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Сырные палочки получаются очень вкусные и сытные, хрустящие снаружи, мягкие внутри. Их можно подавать к горячим блюдам вместо хлеба.

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