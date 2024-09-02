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Еда

Сырные палочки на кефире: рецепт перекуса на все случаи жизни

сырные палочки, перекус
Фото: kristinazizian/instagram

Палочки можно подавать вместо хлеба к горячим блюдам.

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Вкусные и ароматные сырные палочки — блюдо, которое идеально подойдет в качестве перекуса между приемами пищи и утолит голод. Своим рецептом таких палочек поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.

Сырные палочки на кефире

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт;
  • сахар — 1 ч. л;
  • соль — 1 ч. л;
  • кефир — 250 мл (1 стакан);
  • сыр твердый — 100–150 гр;
  • петрушка — 10 гр;
  • разрыхлитель — 10 гр;
  • приправы по вкусу;
  • мука — 450 гр.

Способ приготовления:

Соединить все ингредиенты, муку предварительно просеять, а сыр натереть на терке. Замесить тесто и раскатать пласт толщиной в сантиметр. Порезать его на полоски и обжарить в разогретом растительном масле с двух сторон. Готовые палочки выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Сырные палочки получаются очень вкусные и сытные, хрустящие снаружи, мягкие внутри. Их можно подавать к горячим блюдам вместо хлеба.

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