Сирні палички на кефірі: рецепт перекусу на всі випадки життя

Палички можна подавати замість хліба до гарячих страв.

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Смачні й ароматні сирні палички — страва, яка ідеально підійде як перекус між прийомами їжі та вгамує голод. Своїм рецептом таких паличок поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян.

Сирні палички на кефірі

Інгредієнти:

яйця — 2 шт;

цукор — 1 ч. л;

сіль — 1 ч. л;

кефір — 250 мл (1 склянка);

сир твердий — 100–150 г;

петрушка — 10 гр;

розпушувач — 10 г;

приправи за смаком;

борошно — 450 г.

Спосіб приготування:

З'єднати всі інгредієнти, борошно попередньо просіяти, а сир натерти на тертці. Замісити тісто і розкачати пласт завтовшки в сантиметр. Порізати його на смужки й обсмажити в розігрітій олії з двох боків. Готові палички викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

Сирні палички виходять дуже смачні та ситні, хрусткі зовні, м'які всередині. Їх можна подавати до гарячих страв замість хліба.

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