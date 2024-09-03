Завжди виходять дуже смачними: рецепт чебуреків в яких багато начинки

В цьому рецепті просте тісто, а начинки багато, тому вони виходять хрусткими та соковитими.

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В чебуреках головне, щоб начинки було багато, а тісто – тоненьким. Тоді вони смакуватимуть найкраще. І готуються вони дуже просто, головне тільки почати. Рецептом поділились на сайті Smachno.

Тісто важливо приготувати завчасно, щоб воно мало час "відпочити". І кладіть багато цибулі, бо тоді начинка вийде соковитою та смачною.

Краще за все ліпити чебуреки безпосередньо перед смаженням, а їсти одразу після нього. Смажити чебуреки потрібно у великій кількості добре розігрітої олії. Її повинно бути стільки, щоб вона доходила принаймні до половини товщини чебурека.

Чебуреки

Інгредієнти:

Для тіста:

500 г борошна;

280 мл сироватки чи молока;

1 ч. л. солі.

Для фаршу:

500 г свиного фаршу;

Три подрібнені цибулини;

1 ч. л. меленого чорного перцю;

10 г солі.

Готуйте тісто. В сироватці розчиніть сіль, додайте борошно та замісіть еластичне тісто. Місіть 10-12 хвилин. Тісто повинно стати однорідним та не липнути до рук. Потім накрийте тісто злегка вологим рушником та залишити на 30 хвилин відпочивати.

Свинячий фарш, цибулю, сіль та перець помістіть у глибоку миску та добре вимішайте.

Тісто розділіть на дві частини та тонко розкачайте на присипаній борошном поверхні. Круглою мискою виріжте великі круги з тіста.

З обрізків знов зберіть кулю тіста, розкачайте та повторіть процедуру. І ліпіть чебуреки з вирізаних кругів. На кожну половинку круга з тіста викласти по 2-3 ст. л. фаршу.

Складіть дві половинки круга разом, краї защіпніть та притисніть виделкою.

Викладіть чебуреки на дошку присипану борошном. Коли усі чебуреки зліплені, розігрійте велику сковорідку з олією та коли олія добре розігріється, викладайте партіями чебуреки. Смажте по 3-5 хвилин з кожного боку.

Подавати одразу ж, з улюбленим соусом.

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