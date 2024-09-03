Завжди виходять дуже смачними: рецепт чебуреків в яких багато начинки
В цьому рецепті просте тісто, а начинки багато, тому вони виходять хрусткими та соковитими.
В чебуреках головне, щоб начинки було багато, а тісто – тоненьким. Тоді вони смакуватимуть найкраще. І готуються вони дуже просто, головне тільки почати. Рецептом поділились на сайті Smachno.
Тісто важливо приготувати завчасно, щоб воно мало час "відпочити". І кладіть багато цибулі, бо тоді начинка вийде соковитою та смачною.
Краще за все ліпити чебуреки безпосередньо перед смаженням, а їсти одразу після нього. Смажити чебуреки потрібно у великій кількості добре розігрітої олії. Її повинно бути стільки, щоб вона доходила принаймні до половини товщини чебурека.
Чебуреки
Інгредієнти:
Для тіста:
- 500 г борошна;
- 280 мл сироватки чи молока;
- 1 ч. л. солі.
Для фаршу:
- 500 г свиного фаршу;
- Три подрібнені цибулини;
- 1 ч. л. меленого чорного перцю;
- 10 г солі.
Готуйте тісто. В сироватці розчиніть сіль, додайте борошно та замісіть еластичне тісто. Місіть 10-12 хвилин. Тісто повинно стати однорідним та не липнути до рук. Потім накрийте тісто злегка вологим рушником та залишити на 30 хвилин відпочивати.
Свинячий фарш, цибулю, сіль та перець помістіть у глибоку миску та добре вимішайте.
Тісто розділіть на дві частини та тонко розкачайте на присипаній борошном поверхні. Круглою мискою виріжте великі круги з тіста.
З обрізків знов зберіть кулю тіста, розкачайте та повторіть процедуру. І ліпіть чебуреки з вирізаних кругів. На кожну половинку круга з тіста викласти по 2-3 ст. л. фаршу.
Складіть дві половинки круга разом, краї защіпніть та притисніть виделкою.
Викладіть чебуреки на дошку присипану борошном. Коли усі чебуреки зліплені, розігрійте велику сковорідку з олією та коли олія добре розігріється, викладайте партіями чебуреки. Смажте по 3-5 хвилин з кожного боку.
Подавати одразу ж, з улюбленим соусом.
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