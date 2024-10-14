Тісто для пиріжків на картопляному відварі: покроковий рецепт (відео)

Тісто на картопляному відварі виходить таким м'яким і пористим, як і приготоване на молоці або на воді.

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Дріжджове тісто для пиріжків традиційно готують на молоці або воді. А ось кулінарна блогерка Світлана Бауер показала, як зробити його на картопляному відварі. Такі пиріжки виходять не менш смачними, ніж приготовані традиційним способом.

Тісто для пиріжків на картопляному відварі

Інгредієнти:

борошно — 370-400 г;

сухі дріжджі — 7 г (пресовані — 21 г);

теплий картопляний відвар — 250 мл;

рослинна олія — 3 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.

Для начинки:

картопля — 300 г;

олія та сіль — до смаку.

Спосіб приготування:

Для тіста з'єднати всі сухі інгредієнти, влити теплий картопляний відвар і олію, замісити тісто, як показано на відео. Поставити на годину на вистоювання.

Зробити картопляне пюре.

Тісто поділити на 10 частин і сформувати пиріжки.

Обсмажити готові пиріжки з двох боків, поки вони не зарум'яняться.

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