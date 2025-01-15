Картопля Хассельбек: рецепт простого, але дуже смачного гарніру

Здавалося б, це просто запечена картопля. Але вона готується особливим способом і результат вас здивує.

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Звичайна запечена картопля хороша. А картопля Хассельбек просто приголомшлива! М'яка всередині і хрустка зовні, полита часником, розмарином і оливковою олією. Рецептом поділилися на сайті Recipe Tin Eats.

Є кілька секретів, щоб картопля Хассельбек вийшла ідеальною. Важливо, щоб скибочки розійшлися віялом під час запікання, щоб ви могли капати солоною олією/жиром між скибочками і хрусткими краями.

Для віяла вам знадобляться тонкі скибочки (в ідеалі 2 мм), розрізані досить глибоко. Овальна картопля підійде краще, ніж кругла. І важливо поливати олією під час приготування.

Для приготування картоплі хассельбек вам справді знадобиться лише картопля, рослинна олія та сіль. Часник і розмарин необов'язкові, але вони надають олії приємного аромату.

Нарізати картоплю просто: покладіть картоплину між паличками для суші та нарізайте тонким ножем, використовуючи палички як обмежувач.

Картопля Хассельбек

Інгредієнти:

5-6 картоплин по 250 г овальної форми;

1/2 ч. л. оливкової олії;

1/4 ч. л. кухонної солі;

4 зубчики часнику, розчавлених у лушпинні;

3 гілочки розмарину.

Розігрійте духовку до 200°C. Ретельно вимийте картоплю щіткою і не чистіть від шкірки. Відріжте тонку скибочку від основи картоплі, щоб вона лежала рівно під час нарізання. Помістіть картоплю між двома дерев'яними лопатками або паличками для їжі (не товщі за 1 см), щоб унеможливити випадкове розрізання наскрізь!

Наріжте картоплю дуже тонкими скибочками, приблизно 2 мм. Надрізи по краях картоплі можуть бути трохи товстішими, оскільки краї запікаються більш хрусткими.

Натріть — полийте кожну картоплину 1 1/2 ч. л. оливкової олії, потім посипте сіллю.

Викладіть картоплю на деко. Випікайте 30 хвилин, потім дістаньте з духовки.

На цьому етапі скибочки картоплі мають бути трохи менш "злиплими". Знову полийте олією та посоліть. Киньте часник і розмарин на деко.

Випікайте картоплю ще 40 хвилин, змащуючи олією на деку кожні 10 хвилин.

Щойно картопля стане м'якою в центрі (перевірте ножем), увімкніть духовку на 220°C. І знову змастіть олією. Потім запікайте ще 10-15 хвилин, поки краї не стануть гарними та золотистими.

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