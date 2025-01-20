Рецепт смаженої картоплі: як вибирати, як нарізати та чим приправити

Смажена картопля — це проста, але дуже смачна страва. Але є секрети приготування, яких важливо дотримуватися для кращого результату.

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Смажена картопля — це проста і недорога страва. Вона може стати ідеальним гарніром, або ж її можна подавати просто так, зі смачними соліннями чи соусами. Але приготувати цю найпростішу страву не так легко, як здається. Фокус розповість, яких правил потрібно дотримуватися, щоб смажена картопелька вийшла ідеально.

Вибирайте правильну картоплю і правильно її нарізайте

Для смаження потрібна картопля з високим вмістом крохмалю — тоді вийде гарна, смачна скоринка. Якщо це упакована картопля із супермаркетів, то на ній може бути написано "для смаження". Якщо ж це вагова, то намагайтеся брати жовту картоплю. І в молодій картоплі трохи менше крохмалю, ніж у тій, що вже полежала.

Якщо нарізати картоплю тонко, то вийдуть більш хрусткі шматочки. Якщо хочете смачну розсипчасту м'якоть під підсмаженою скоринкою — нарізуйте картоплю товстими брусочками, товщина боків брусочка нехай становитиме 0,7 см.

Незалежно від того, тримали ви картоплю у воді чи ні, покладіть її на сухий рушник.

Якщо ви почистили картоплю і поклали у воду, щоб вона не темніла, то не тримайте її у воді довше трьох годин.

Виберіть сковороду з товстим дном і відповідну олію

Найкраще підійде чавунна сковорідка, оскільки вона рівномірно розподіляє тепло, і малоймовірно, що картопля на ній почне пригорати. Підійде й інша пательня, але вибирайте посуд із товстим дном.

Можна смажити картоплю на соняшниковій, на оливковій рафінованій, можна на рапсовій або арахісовій олії. На будь-якій рафінованій олії, яка не почне горіти під час смаження. Але кухарі рекомендують додавати трохи топленого вершкового масла для приємного смаку.

Як смажити картоплю і чим приправляти

Розжарте сковорідку як слід, інакше картопля прилипне. Додайте олію, прогрійте її і вже тоді кладіть картоплю тонким шаром і смажте порціями. Зачекайте кілька хвилин, поки вона не просмажиться, а потім акуратно переверніть. Перевертати картоплю під час смаження найкраще дуже тонкою лопаткою. Обсмажте з обох боків, вимкніть плиту, накрийте кришкою і дайте їй 15 хвилин постояти — у такому стані вона дійде сама.

Сіль і спеції варто додавати ближче до кінця, коли картопля майже готова. Можна додати тонко нарізану цибулю, посипати сушеним часником, або обійтися лише сіллю.

Смажена картопля

Інгредієнти:

картопля — 800 г;

одна цибулина;

рослинна олія — 50 мл;

вершкове масло — 30 г;

сіль.

Картоплю треба очистити, нарізати однаковими шматочками. Покладіть у миску та залийте холодною водою. Залиште на 30 хвилин. Потім добре обсушіть на паперових рушниках.

Подрібніть цибулю. У товстостінній плоскій сковорідці на сильному вогні розігрійте олію та вершкове масло. Зменшіть вогонь до середньо-низького і викладіть картоплю в один або максимум два шари та смажте, не помішуючи, 5-7 хвилин.

Потім трохи перемішайте, додайте подрібнену цибулю. Смажте протягом 15-20 хвилин, намагаючись мішати картоплю якомога рідше й акуратніше. Наприкінці посоліть і подавайте.

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