Легко приготовить в духовке: рецепт вкусного картофельного гратена

Это популярное французское блюдо из обычной картошки.

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Гратен – это оригинальный способ приготовить обычную картошку. К тому же гратен готовится в духовке, так что возиться с ним слишком долго не придется. Рецептом поделились на сайте Recipe Tin Eats.

Вкус этого французского блюда во многом зависит от сыра, который вы будете использовать.

Картофельный гратен

Ингредиенты:

картофель — 1,5 кг;

молоко — 350 мл;

сливки жирностью 33% — 150 мл;

тертый твердый сыр — 100 г;

сливочное масло — 10 г;

чеснок — 3 зубчика;

щепотка тертого мускатного ореха;

букет гарни – лавровый лист, тимьян и розмарин;

соль, свежемолотый черный перец.

Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте глубокую форму для запекания сливочным маслом и уберите в холодильник. В кастрюлю налейте молоко, добавьте щепотку мускатного ореха, выложите букет гарни (связанные в букетик или положенные в мешочек пара лавровых листьев, веточка тимьяна и розмарина) и целые очищенные зубчики чеснока. Доведите до кипения на среднем огне, снимите с огня и дайте настояться 5 минут. Картофель очистите и нарежьте очень тонкими кружочками, не толще 3 мм. Ломтики картошки аккуратно выложите в охлажденную форму, смазанную сливочным маслом, посыпая каждый слой перцем и солью.

Сливки перемешайте в горячем молоке и затем через мелкое сито полейте молочной смесью картофель. Делайте это в несколько приемов: дайте картофелю постоять пару минут, чтобы он впитал жидкость, а затем вливайте следующую порцию.

Если хотите вкус оригинальней, добавьте в сливки измельченные сушеные белые грибы.

Посыпьте картошку тертым сыром, накройте смазанным маслом пергаментом, а затем фольгой. Запекайте в духовке примерно 45 минут. Затем снимите пергамент и фольгу. Верните гратен в духовку, чтобы он сверху подрумянился.

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