Легко приготувати в духовці: рецепт смачного картопляного гратена

Це популярна французька страва зі звичайної картоплі.

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Гратен — це оригінальний спосіб приготувати звичайну картоплю. До того ж гратен готується в духовці, тож возитися з ним занадто довго не доведеться. Рецептом поділилися на сайті Recipe Tin Eats.

Смак цієї французької страви багато в чому залежить від сиру, який ви будете використовувати.

Картопляний гратен

Інгредієнти:

картопля — 1,5 кг;

молоко — 350 мл;

вершки жирністю 33% — 150 мл;

тертий твердий сир — 100 г;

вершкове масло — 10 г;

часник — 3 зубчики;

щіпка тертого мускатного горіха;

букет гарні — лавровий лист, чебрець і розмарин;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Розігрійте духовку до 180°C. Змастіть глибоку форму для запікання вершковим маслом і приберіть у холодильник. У каструлю налийте молоко, додайте дрібку мускатного горіха, викладіть букет гарні (зв'язані в букетик або покладені в мішечок кілька лаврових листків, гілочка чебрецю і розмарину) і цілі очищені зубчики часнику. Доведіть до кипіння на середньому вогні, зніміть з вогню і дайте настоятися 5 хвилин. Картоплю очистіть і наріжте дуже тонкими кружальцями, не товще 3 мм. Скибочки картоплі акуратно викладіть в охолоджену форму, змащену вершковим маслом, посипаючи кожен шар перцем і сіллю.

Вершки перемішайте в гарячому молоці й потім через дрібне сито полийте молочною сумішшю картоплю. Робіть це в кілька прийомів: дайте картоплі постояти кілька хвилин, щоб вона ввібрала рідину, а потім вливайте наступну порцію.

Якщо хочете смак оригінальніший, додайте у вершки подрібнені сушені білі гриби.

Посипте картоплю тертим сиром, накрийте змащеним олією пергаментом, а потім фольгою. Запікайте в духовці приблизно 45 хвилин. Потім зніміть пергамент і фольгу. Поверніть гратен у духовку, щоб він зверху підрум'янився.

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